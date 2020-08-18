Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, " Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımımız'ın yeni transferleri Darly Macon ve RJ Hunter sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçti.Sağlık kontrolleri esnasında Galatasaray Basketbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu" denildi.

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