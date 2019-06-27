Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel, İstanbul'a geldi. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre sarı-kırmızılılar, çok önceden anlaşmaya vardığı yıldız futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Babel'in yarın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirilecek.

BEŞİKTAŞ'TA FORMA GİYMİŞTİ

Kariyerinde Ajax ve Liverpool'da gösterdiği performanslarla tanınan Ryan Babel, Türkiye'de Kasımpaşa ve Beşiktaş formalarını da terletti. Hollandalı yıldız, Beşiktaş'ta geçirdiği 2 sezonda 89 maçta 29 gol ve 12 asist kaydetti. Geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transfer olan Babel, burada 16 maçta 5 gol, 4 asist üretti.