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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın yeni transferi Roland Sallai: Formamıza 5. yıldızı takmak istiyorum - Galatasaray Haberleri

        Roland Sallai: Formamıza 5. yıldızı takmak istiyorum

        Galatasaray'ın yeni transferi Roland Sallai, kendisini sarı-kırmızılı kulübe bağlayan resmi imzayı attı. İmza sonrası açıklamalarda bulunan Macar futbolcu, "Türkiye'nin en büyük kulübüne geliyordum ve bunu kabul ettim. Buraya gelmekten dolayı çok mutluyum ve formamıza beşinci yıldızı takmak istiyorum. Ayrıca Avrupa Ligi'ni de kazanmak istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 18:39 Güncelleme: 14.09.2024 - 18:39
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        "Formamıza 5. yıldızı takmak istiyorum"
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        2024-2025 futbol sezonunun birinci transfer dönemi dün gece sona erdi. Transfer sürecinin son saatlerinde Galatasaray ile anlaşmaya vararak İstanbul'a gelen Roland Sallai, sarı-kırmızılı camia ile sözleşme imzaladı. İmza töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sallai, "Türkiye'nin en en büyük kulübüne gelmekten dolayı heyecanlıyım" diyen Macar futbolcu, “Öncelikle buraya gelmemde yardımcı olan başkanımıza ve tüm değerli insanlara çok teşekkür etmek istiyorum. Çok büyük bir kulübe geldim. Şu an çok sabırsızım. Hem hocamızla hem takım arkadaşlarımla hem de burada çalışanlarla karşılaşmak için sabırsızlanıyorum. Son haftalarda, son aylarda bir ilgi vardı ve ben de bu ilgiye karşılık verip gelmek istedim; çünkü Türkiye’nin en büyük kulübüne geliyordum ve bunu kabul ettim” dedi.

        "TARAFTARIMIZ İNANILMAZ"

        Sarı-kırmızılı taraftarlar ile buluşmak için sabırsızlandığını vurgulayan Macar oyuncu, “Diğer taraftan da bir şampiyonluk hedefimiz var, dün söylediğim gibi. Ayrıca Avrupa Ligi’ni de kazanmak istiyoruz. Birkaç şey biliyordum, daha önce hocamızla da konuştum. Burası eski oynadığım takımlardan uzak bir yerde. Çok bir bilgim yoktu; ancak buraya gelmekten dolayı çok mutluyum ve formamıza beşinci yıldızı takmak istiyorum. Taraftarlarımızdan da aynı şekilde devam etmelerini rica ediyorum. İnanılmaz bir taraftar grubu. Bu akşam da stada gidersem eğer, orada da dışarı çıkacağım; ama bakalım nasıl bir şey bekliyor beni. Onların karşısına çıkıp maç oynamak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

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