Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda Norveçli sağ bekin, takımla çalıştığı belirtildi.

Günü çift antrenmanla tamamlayan sarı-kırmızılıların akşam çalışmasının ısınma hareketleriyle başladığı, futbolcuların sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik hedefli oyunlar oynandığı kaydedildi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.