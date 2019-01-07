Ligin 2. yarısına hazırlanan Galatasaray yeni kondisyoner olarak Alberto Bartali’yi Antalya kampına götürdü. 55 yaşındaki İtalyan kondisyoner sabah idmanlarında oyunculara kondisyon yüklemeleri yapıyor. Akşam antrenmanlarında da takımın çalışmasını yakından takip eden 55 yaşındaki İtalyan, kulüp doktoru Yener İnce’yle de sık sık fikir alışverişinde bulunuyor. Oyuncuların sağlık durumunu öğrenmeye çalışan Bartali, yapılan idman öncesi de İnce’yle uzun uzun konuşarak bilgi topladı.

Bartali, daha önce Nice, Siena, Lecce, Catania, Zenit, Pontedera ve Livorno kulüplerinde görev yaptı.