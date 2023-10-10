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        Haberler Spor Voleybol Galatasaray'ın voleybolda isim sponsoru Daikin oldu - Voleybol Haberleri

        Galatasaray'ın voleybolda isim sponsoru Daikin oldu

        Galatasaray Kulübü, kadın voleybol takımının isim sponsorluğu konusunda Daikin firması ile anlaşma imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 11:55 Güncelleme: 10.10.2023 - 11:55
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        Galatasaray'a filede yeni sponsor
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        Galatasaray Kulübü ile Daikin firması arasında kadın voleybol takımı isim sponsorluğu anlaşması imzalandı.

        RAMS Park'ta düzenlenen törene Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cibara ile Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder katıldı.

        Daikin ile sponsorluk anlaşması yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Cibara, "Daikin ile tekrar uzun soluklu yola çıkmak kıvanç verici. Daikin, sadece kadın voleybolu için değil her alanda Türk sporuna destek veren bir kuruluş. Sadece kendi sektöründe değil bu anlayışıyla da bir dev. Beraber olduğumuz için çok mutluyuz. İnşallah Balkan Kupası'nda şampiyon olarak elde ettiğimiz başarıyı CEV Challenge Kupası'nda da sürdürürüz. Hedefimiz, Avrupa'da Türk kadınını ve gençliğini şampiyonluğa ulaştırmak ve yeni bir vizyon yaratmak. Daikin'e bizimle beraber oldukları için tekrar teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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        Bu sezon Avrupa'da başarı hedeflediklerini aktaran Mehmet Cibara, "Kadınlarda ve erkeklerde CEV Challenge Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Ligde kadınlarda ilk 4'ü zorlayacağız. Erkeklerde ise ilk 4 içinde yer alma şansımız daha fazla. Kadınlarda sponsorluk gelirlerinde hedefimize ulaşıyoruz. Şu an geçen senenin 6 katı oldu. Erkeklerde ise maalesef o kadar değil. Erkeklerde yeni sponsorluklarımız olacak." şeklinde konuştu.

        HASAN ÖNDER: GALATASARAY İLE YAN YANA OLMAK ONUR VERİCİ

        Daikin Türkiye CEO'su Hasan Önder, Galatasaray ile yeniden sponsorluk anlaşması yapmaktan gurur duyduklarını vurgulayarak, anlaşmasının süresini ilk etapta 3 yıl olarak düşündüklerini belirtti.

        Sarı-kırmızılı kadın voleybol takımına daha önce de isim sponsoru olduklarını hatırlatan Önder, "Bundan sonra daha uzun soluklu gideceğiz. Misyonumuzda her zaman kadını destekleme amacımız var. 2025'te Daikin Türkiye çalışanlarının yüzde 50'sinin kadınlardan oluşmasını bekliyoruz. Galatasaray ile yan yana olmak onur verici. İnşallah bu sponsorluk Galatasaray'a fayda getirir. Galatasaray ile birlikte olmaktan her zaman gurur duyuyoruz. Anlaşma süresini şu an için 3 yıl olarak düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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