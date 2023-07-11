Galatasaray'ın transfer gündemi
Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Yönetim, birçok bölgeye yapılacak takviyeler için alternatifleri belirledi
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Galatasaray'ın Avusturya kampı devam ediyor. Sarı kırmızılılar bu süreçte, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
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Mauro Icardi ve kulübü Paris Saint Germain ile anlaşma sağlayan Galatasaray, resmi imzaları bu hafta atmayı planlıyor.
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Yönetimin, orta saha ve sol bek transferi için de alternatifli bir listesi bulunuyor.
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Leandro Paredes için temaslarını sürdüren Galatasaray, henüz bir sonuca varamadı.
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Sarı kırmızılılar, orta saha transferi için alternatifleri de değerlendiriyor.
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Galatasaray, son olarak Liverpool forması giyen Thiago Alcantara için nabız yokladı. Paredes ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanması durumunda, İspanyol futbolcu için girişimler başlayacak.
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Sol bekte de ilk hedef Angelino'nun alternatifi belirlenmiş durumda.
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Galatasaray, 26 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katamazsa, rotasını Borna Sosa'ya çevirecek. Hırvat oyuncu, 5 sezondur Stuttgart forması giyiyor.