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        Galatasaray'ın transfer gündemi

        Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Yönetim, birçok bölgeye yapılacak takviyeler için alternatifleri belirledi

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 13:32
        • 1

          Galatasaray'ın Avusturya kampı devam ediyor. Sarı kırmızılılar bu süreçte, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

        • 2

          Mauro Icardi ve kulübü Paris Saint Germain ile anlaşma sağlayan Galatasaray, resmi imzaları bu hafta atmayı planlıyor.

        • 3

          Yönetimin, orta saha ve sol bek transferi için de alternatifli bir listesi bulunuyor.

        • 4

          Leandro Paredes için temaslarını sürdüren Galatasaray, henüz bir sonuca varamadı.

        • 5

          Sarı kırmızılılar, orta saha transferi için alternatifleri de değerlendiriyor. 

        • 6

          Galatasaray, son olarak Liverpool forması giyen Thiago Alcantara için nabız yokladı. Paredes ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanması durumunda, İspanyol futbolcu için girişimler başlayacak.

        • 7

          Sol bekte de ilk hedef Angelino'nun alternatifi belirlenmiş durumda. 

        • 8

          Galatasaray, 26 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katamazsa, rotasını Borna Sosa'ya çevirecek. Hırvat oyuncu, 5 sezondur Stuttgart forması giyiyor.

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