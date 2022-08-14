Sezona galibiyetle başlayan Galatasaray, seyircisi önünde Giresunspor’a yenildi.



Öncelikle, galip gelmeyi başaran Giresunspor’dan söz etmek gerekirse, kadrosunu güçlendirmiş. İyi savunma yapıyorlar. Oyun disiplininden hiç kopmadılar. Alan savunmasında başarılıydılar.



50 bin seyirci önünde oynanan karşılaşma heyecanlı, coşkuluydu. Son 20 dakika Sarı-Kırmızılıların baskısı vardı. Tempoyu yükselttiler. Sağlı-sollu ataklarla sonuç almaya çalıştılar.



Ancak, 3 puanı rakip takım attığı tek golle almayı başardı.



Gole gelince; stoper Abdülkerim’in büyük hatası vardı. Giresunspor’un yeni transferi Sainz bu hatayı affetmedi. Muslera’nın yanından topu ağlara gönderdi.



Yenilen gol bir gerçeği de gösterdi. Galatasaray’ın iyi bir stopere ihtiyacı var.



Geçen yıla göre takımın kalitesinin arttığı ortada.



En çok eleştirilen orta alan yeni isimlerden oluşuyor. Midtsjö ve Oliveira teknik kapasiteleri yüksek oyuncular. Özellikle Midtsjö’nün performansı dikkat çekti.



Yeni transferler Mertens ile Torreira’nın üst düzey oyuncular olduğu biliniyor. Mertens çok hareketli, hızlı, bireysel yetenekleri yüksek bir futbolcu. İlk maçında, gelecek adına büyük işler yapacağı sinyali verdi.



Galatasaray’da yeni bir sorun var. Formanın aslanın ağzında hatta midesinde olduğu gerçeği oyuncuları germiş.



Kerem ve Yunus’tan çok şey bekleniyor doğal olarak. Bu oyuncular golü atmak adına egoist davranıyorlar. Her kazandıkları topu kaleye göndermek istiyorlar. Uygun durumdaki arkadaşlarına pası düşünmüyorlar. Kerem, bireysel oyunu ile takım oyunu mantığının dışına çıktı.



Teknik direktör Okan Buruk, kaliteli oyuncuları iyi koordine etmek zorunda. Yoksa, bir süre sonra paylaşım ve yardımlaşma ciddi olarak kendini gösterecektir.



Karşılaşma süresince pozisyon zenginliği yoktu. Direkten çıkan bir top ile iki güzel şut dışında gole yaklaşan vuruş yapılamadı.



İkinci yarı Gomis’in oyuna girmesiyle çift santrafora dönen oyun da sonuç vermedi.



Beklerin katkısı neredeyse hiç yoktu. Kenar ortaları başarısız hatta çok kötüydü. Seferovic yeterli ortaları alamayınca etkisiz kaldı.



Israrla kenarları kullandılar. Okan Buruk, merkezden denemeyi oyuncularına söylemedi. O da umudunu yan toplara bağlamıştı.



Oysa; yetenekli, kaliteli futbolculara sahipler.



Seyircisi önünde kaybedilen 3 puan bir kaza olarak değerlendirilebilir.



Yenilgi bir yana, Galatasaray iyi bir kadro kurmuş. Oliveira, Midtsjö, Torreira, Mertens ve Seferovic kaliteli isimler.



Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam vasattı. Tecrübesiz olması bazı kararlarda ortaya çıktı. Emre Akbaba ve Torreira’ ya yapılan hareketleri iyi yorumlayamadı. Penaltı kararı verilebilirdi.

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