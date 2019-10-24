24 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, son dönemde deplasmanda oynadığı derbileri kazanamıyor.
Süper Lig'e iyi başlayamayan ve 8 maçın 5'inde puan kaybeden sarı-kırmızılı takım, mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 müsabakadan sadece 1 puan çıkarabildi.
Yoğun ve zorlu fikstüründe kendisi gibi sezona iyi bir giriş yapamayan Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, Vodafone Park'tan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Ancak sarı-kırmızılı ekibin son yıllarda tarihi rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı maçlarda istediği sonuçları elde edememesi dikkati çekiyor.
Galatasaray, Süper Lig'de rakip sahada çıktığı son 9 derbi müsabakasında galibiyet yüzü görmedi.
Dış sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasında Dolmabahçe ve Kadıköy'de çıktığı 9 derbide 4 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.
Bu dönemde Beşiktaş'a konuk olduğu 4 derbide 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı 5 maçın 2'sini kaybederken, 3'ünde berabere kadı.
Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 5 kez ağları havalandırırken kalesinde 13 gol gördü.
SON 5 DERBİDE 1 GOL ATABİLDİ
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 5 maçta sadece 1 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunda Ülker Stadı'nda 2-0 yenildiği derbi ile başlayan süreçe dış sahada çıktığı 5 derbi maçta gol anlamından etkisiz bir görüntü çizdi. Söz konusu Fenerbahçe maçı ile başlayan dönemde dış sahada arka arkaya 4 derbide gol atamayan Galatasaray, bu sessizliğini geçen sezon 1-1 sona eren Fenerbahçe derbisinde bozdu.
Galatasaray, savunma anlamında da istediğini gerçekleştiremedi ve deplasmandaki son 5 derbide kalesinde 7 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, sadece 1 derbide kalesini gole kapatmayı başardı.
DEPLASMANDAKİ SON 9 DERBİ
Galatasaray'ın Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 9 derbi ve sonuçları şöyle:
|Sezon
|Rakip
|Sonuç
|2014-2015
|Fenerbahçe
|1-0
|2015-2016
|Fenerbahçe
|1-1
|Beşiktaş
|2-1
|2016-2017
|Beşiktaş
|2-2
|Fenerbahçe
|2-0
|2017-2018
|Beşiktaş
|3-0
|Fenerbahçe
|0-0
|2018-2019
|Beşiktaş
|1-0
|Fenerbahçe
|1-1
SON 17 DERBİNİN İKİSİNİ KAZANDI
Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı son 17 maçın sadece 2'sini kazanabildi. Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile oynadığı 8 maçın 5'ini kaybetti, 1'inde berabere kaldı, 2'sinden ise galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 9 maçta ise 2 mağlubiyet ve 7 beraberlik yaşadı. Rakipleriyle oynadığı bu 17 derbide 11 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 17 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 17 derbinin 10'unda rakip fileleri havalandıramazken 6 müsabakada kalesini gole kapatabildi.
SON 17 LİG DERBİSİ
Galatasaray'ın ligde yaptığı son 17 derbi ve sonuçları şöyle:
|Sezon
|Rakip
|Sonuç (GS-Rakip)
|2015-2016
|Fenerbahçe (D)
|1-1
|Beşiktaş (D)
|1-2
|Fenerbahçe
|0-0
|Beşiktaş
|0-1
|2016-2017
|Beşiktaş (D)
|2-2
|Fenerbahçe (D)
|0-2
|Beşiktaş
|0-1
|Fenerbahçe
|0-1
|2017-2018
|Fenerbahçe
|0-0
|Beşiktaş (D)
|0-3
|Fenerbahçe (D)
|0-0
|Beşiktaş
|2-0
|2018-2019
|Fenerbahçe
|2-2
|Beşiktaş (D)
|0-1
|Fenerbahçe (D)
|1-1
|Beşiktaş
|2-0
|2019-2020
|Fenerbahçe
|0-0
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