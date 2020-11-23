Galatasaray'ın serisi sona erdi

Galatasaray, Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, ilk yarıda çok sayıda pozisyon bulmasına rağmen Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung'u geçmeyi başaramadı.
İkinci yarıya da etkili başlayan sarı-kırmızılı takım, 63. dakikada Mbaye Diagne'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Muğdat Çelik'in 62. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Hes Kablo Kayserispor, 71. dakikada Gustavo Campanharo'nun attığı golle skoru 1-1 yaptı. Galatasaray, kalan sürede baskısını arttırmasına rağmen skoru değiştirmeyi başaramadı ve maç 1-1 berabere sona erdi.
Galatasaray, bu sonuçla ligde puanını 17'ye, Hes Kablo Kayserispor ile 7'ye çıkardı.
SERİ SONA ERDİ
Galatasaray'ın 3 maçlık yenilmezlik serisi Hes Kablo Kayserispor maçında sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, ligde bundan önceki üç maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup etmişti.
EVİNDE PUAN KAYBINA DEVAM
Galatasaray, bu sezon sahasında oynadığı 5 maçın 3'ünde puan kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü'nü yenerken, Fenerbahçe ve Hes Kablo Kayserispor ile berbere kaldı, Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu. Galatasaray, evindeki müsabakalarda 7 puan yitirdi.
GALATASARAY, VAR'LA PENALTI KAZANDI
Galatasaray, karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması sonrasında penaltı kazandı. Maçın 61. dakikasında Hes Kablo Kayserispor ceza sahasında Martin Linnes, Muğdat Çelik ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Turgut Doman, VAR odasından gelen uyarı üzerine saha kenarına gelerek pozisyonu monitörden izledikten sonra penaltı kararı verdi. Doman, sarı kartı olan Muğdat Çelik'i ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
Müsabakanın 63. dakikasında penaltı atışını kullanan Mbaye Diagne, topu filelere gönderdi.
DİAGNE GOL SAYISINI 3'E ÇIKARDI
Karşılaşmada Galatasaray'ın golünü kaydeden Mbaye Diagne, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 3'e çıkardı. Diagne, daha önce UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Neftçi ile oynanan müsabakada topu iki kez filelerle buluşturmuştu.
ALİ YAVUZ KOL'UN İLK MAÇI
Galatasaray'ın genç futbolcusu Ali Yavuz Kol, A takımla ilk maçına çıktı. 19 yaşındaki forvet, 70. dakikada Emre Akbaba'nın yerine oyuna dahil oldu. Galatasaray'ın sezon başında renklerine kattığı Kerem Aktürkoğlu da 90. dakikada Sofiane Feghouli'nin yerine girerek ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı giydi.
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