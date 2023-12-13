Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası 12 maç sürdü

Grup aşamasında 2-0 geriye düştüğü sahasındaki maçta Kopenhag ile 2-2, iki kez 2 farklı geriye düştüğü yine İstanbul'daki karşılaşmada Manchester United ile 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, deplasmanda ise iki kez bir gol farkla geriye düştüğü Manchester United müsabakasını 3-2 üstün bitirdi.