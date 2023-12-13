Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası 12 maç sürdü
Şampiyonlar Ligi'ne temmuz ayında eleme turundan başlayan Galatasaray'ın Devler Ligi macerası 12 maç sürdü. Manchester United'a deplasmanda diz çöktüren sarı-kırmızılılar grubunu üçüncü sırada tamamladı. Bu sezon Devler Ligi'nde beş maçta geri dönen Galatasaray, Kopenhag karşısında ise bunu başaramadı
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Galatasaray'ın grup aşamasında veda ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki macerası bu sezon 12 maç sürdü.
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"Devler Ligi"ne eleme turundan başlayan sarı-kırmızılı takım, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ve Norveç'in Molde ekibini geçerek gruplara kaldı.
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Almanya'dan Bayern Münih, İngiltere'den Manchester United ve Danimarka'dan Kopenhag ile yer aldığı A Grubu'nu üçüncü bitiren Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
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Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve grup aşamasında oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
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Bu karşılaşmalarda 22 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 18 gol gördü.
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ELEME MAÇLARINDA BEŞ GALİBİYET BİR BERABERLİK
Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde üç tur geçerek gruplarda mücadele etme hakkını kazandı.
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İkinci eleme turunda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle karşılaşan sarı-kırmızılı takım, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı rakibini ikinci müsabakada 1-0 yenerek üçüncü tura çıktı.
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Galatasaray, bu turda ise Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 ve 1-0'lık skorlarla mağlup ederek play-off turuna yükseldi.
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Play-off'ta Norveç'in Molde takımıyla eşleşen sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki ilk karşılaşmayı 3-2, sahasındaki maçı da 2-1 alarak gruplara kaldı.
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Galatasaray, elemelerde oynadığı 6 maçın 5'ini kazanırken, birinde berabere kaldı.
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GRUBU 5 PUANLA TAMAMLADI
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasını bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 5 puanla üçüncü sırada bitirdi.
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Grupta tek galibiyetini deplasmanda Manchester United karşısında alan sarı-kırmızılı takım, İngiliz ekibiyle İstanbul'da berabere kaldı.
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Bayern Münih ile oynadığı iki maçı da kaybeden sarı-kırmızılı takım, sahasında berabere kaldığı Kopenhag'a deplasmanda ise mağlup oldu.
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MANCHESTER UNITED'A OLD TRAFFORD'DA DİZ ÇÖKTÜRDÜ
Galatasaray, İngiliz devi Manchester United ile deplasmanda oynadığı maçta önemli bir galibiyete imza attı.
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Sarı-kırmızılı takım, Old Trafford Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-2 mağlup etme başarısı gösterdi.
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Galatasaray, bu galibiyetle Avrupa kupalarında ilk kez bir İngiliz takımını deplasmanda yendi.
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Sarı-kırmızılı takım, Manchester United'ı sahasında konuk ettiği maçta ise iki kez 2 farklı skorla geriye düşmesine rağmen rakibiyle 3-3 berabere kaldı.
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BAYERN MÜNİH'E DİŞ GEÇİREMEDİ
Galatasaray, grubu lider bitiren Alman ekibi Bayern Münih karşısında iki maçta da iyi mücadele etmesine rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
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Sarı-kırmızılı takım, Alman ekibiyle sahasında oynadığı ve büyük bölümünde üstün olduğu ilk maçı son bölümde yediği gollerle 3-1 kaybetti.
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Galatasaray'ın etkili bir performans sergilediği deplasmandaki ikinci maçı da Bayern Münih 2-1 kazandı.
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BEŞ MAÇTA GERİ DÖNDÜ!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 5 maçta geri düşmesine rağmen geri dönüş yapmayı başardı.
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Sarı-kırmızılı takım, söz konusu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
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Elemelerin ikinci turunda Zalgiris karşısında 1-0 geriye düştüğü ilk maçı 2-2 berabere tamamlayan Galatasaray, play-off turunda ise Molde karşısında 1-0 geriye düştüğü ilk müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.
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Grup aşamasında 2-0 geriye düştüğü sahasındaki maçta Kopenhag ile 2-2, iki kez 2 farklı geriye düştüğü yine İstanbul'daki karşılaşmada Manchester United ile 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, deplasmanda ise iki kez bir gol farkla geriye düştüğü Manchester United müsabakasını 3-2 üstün bitirdi.
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EN GOLCÜSÜ ICARDI
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarındaki en skorer oyuncusu Mauro Icardi oldu.
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İkinci sezonunu geçirdiği sarı-kırmızılı takımın gol yollarındaki en etkili ismi olan Arjantinli yıldız futbolcu, "Devler Ligi" maçlarında 5 kez ağları havalandırdı.
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu 3 golle bu alanda ikinci sırada yer alırken, Dries Mertens, Hakim Ziyech ve Halil Dervişoğlu da ikişer gol attı.
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Sarı-kırmızılı takımın, Şampiyonlar Ligi maçlarındaki diğer gollerini ise Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Sergio Oliveira, Fredrik Midtsjö, Sacha Boey, Tete, Wilfried Zaha ve Cedric Bakambu kaydetti.
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SADECE BİR MAÇTA GOL ATAMADI
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sadece deplasmanda Kopenhag'a 1-0 mağlup olduğu maçta gol atamadı.
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Sarı-kırmızılı takım, eleme turlarındaki maçlarında 12, gruptaki müsabakalarında ise 10 kez topu filelere yolladı.
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