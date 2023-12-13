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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası 12 maç sürdü - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası 12 maç sürdü

        Şampiyonlar Ligi'ne temmuz ayında eleme turundan başlayan Galatasaray'ın Devler Ligi macerası 12 maç sürdü. Manchester United'a deplasmanda diz çöktüren sarı-kırmızılılar grubunu üçüncü sırada tamamladı. Bu sezon Devler Ligi'nde beş maçta geri dönen Galatasaray, Kopenhag karşısında ise bunu başaramadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 11:23 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:23
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        • 1

          Galatasaray'ın grup aşamasında veda ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki macerası bu sezon 12 maç sürdü.

        • 2

          "Devler Ligi"ne eleme turundan başlayan sarı-kırmızılı takım, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ve Norveç'in Molde ekibini geçerek gruplara kaldı.

        • 3

          Almanya'dan Bayern Münih, İngiltere'den Manchester United ve Danimarka'dan Kopenhag ile yer aldığı A Grubu'nu üçüncü bitiren Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

        • 4

          Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve grup aşamasında oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

        • 5

          Bu karşılaşmalarda 22 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 18 gol gördü.

        • 6

          ELEME MAÇLARINDA BEŞ GALİBİYET BİR BERABERLİK

          Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde üç tur geçerek gruplarda mücadele etme hakkını kazandı.

        • 7

          İkinci eleme turunda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle karşılaşan sarı-kırmızılı takım, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı rakibini ikinci müsabakada 1-0 yenerek üçüncü tura çıktı.

        • 8

          Galatasaray, bu turda ise Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 ve 1-0'lık skorlarla mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

        • 9

          Play-off'ta Norveç'in Molde takımıyla eşleşen sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki ilk karşılaşmayı 3-2, sahasındaki maçı da 2-1 alarak gruplara kaldı.

        • 10

          Galatasaray, elemelerde oynadığı 6 maçın 5'ini kazanırken, birinde berabere kaldı.

        • 11

          GRUBU 5 PUANLA TAMAMLADI

          Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasını bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 5 puanla üçüncü sırada bitirdi.

        • 12

          Grupta tek galibiyetini deplasmanda Manchester United karşısında alan sarı-kırmızılı takım, İngiliz ekibiyle İstanbul'da berabere kaldı.

        • 13

          Bayern Münih ile oynadığı iki maçı da kaybeden sarı-kırmızılı takım, sahasında berabere kaldığı Kopenhag'a deplasmanda ise mağlup oldu.

        • 14

          MANCHESTER UNITED'A OLD TRAFFORD'DA DİZ ÇÖKTÜRDÜ

          Galatasaray, İngiliz devi Manchester United ile deplasmanda oynadığı maçta önemli bir galibiyete imza attı.

        • 15

          Sarı-kırmızılı takım, Old Trafford Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-2 mağlup etme başarısı gösterdi.

        • 16

          Galatasaray, bu galibiyetle Avrupa kupalarında ilk kez bir İngiliz takımını deplasmanda yendi.

        • 17

          Sarı-kırmızılı takım, Manchester United'ı sahasında konuk ettiği maçta ise iki kez 2 farklı skorla geriye düşmesine rağmen rakibiyle 3-3 berabere kaldı.

        • 18

          BAYERN MÜNİH'E DİŞ GEÇİREMEDİ

          Galatasaray, grubu lider bitiren Alman ekibi Bayern Münih karşısında iki maçta da iyi mücadele etmesine rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

        • 19

          Sarı-kırmızılı takım, Alman ekibiyle sahasında oynadığı ve büyük bölümünde üstün olduğu ilk maçı son bölümde yediği gollerle 3-1 kaybetti.

        • 20

          Galatasaray'ın etkili bir performans sergilediği deplasmandaki ikinci maçı da Bayern Münih 2-1 kazandı.

        • 21

          BEŞ MAÇTA GERİ DÖNDÜ!

          Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 5 maçta geri düşmesine rağmen geri dönüş yapmayı başardı.

        • 22

          Sarı-kırmızılı takım, söz konusu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

        • 23

          Elemelerin ikinci turunda Zalgiris karşısında 1-0 geriye düştüğü ilk maçı 2-2 berabere tamamlayan Galatasaray, play-off turunda ise Molde karşısında 1-0 geriye düştüğü ilk müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

        • 24

          Grup aşamasında 2-0 geriye düştüğü sahasındaki maçta Kopenhag ile 2-2, iki kez 2 farklı geriye düştüğü yine İstanbul'daki karşılaşmada Manchester United ile 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, deplasmanda ise iki kez bir gol farkla geriye düştüğü Manchester United müsabakasını 3-2 üstün bitirdi.

        • 25

          EN GOLCÜSÜ ICARDI

          Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarındaki en skorer oyuncusu Mauro Icardi oldu.

        • 26

          İkinci sezonunu geçirdiği sarı-kırmızılı takımın gol yollarındaki en etkili ismi olan Arjantinli yıldız futbolcu, "Devler Ligi" maçlarında 5 kez ağları havalandırdı.

        • 27

          Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu 3 golle bu alanda ikinci sırada yer alırken, Dries Mertens, Hakim Ziyech ve Halil Dervişoğlu da ikişer gol attı.

        • 28

          Sarı-kırmızılı takımın, Şampiyonlar Ligi maçlarındaki diğer gollerini ise Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Sergio Oliveira, Fredrik Midtsjö, Sacha Boey, Tete, Wilfried Zaha ve Cedric Bakambu kaydetti.

        • 29

          SADECE BİR MAÇTA GOL ATAMADI

          Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sadece deplasmanda Kopenhag'a 1-0 mağlup olduğu maçta gol atamadı.

        • 30

          Sarı-kırmızılı takım, eleme turlarındaki maçlarında 12, gruptaki müsabakalarında ise 10 kez topu filelere yolladı.

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