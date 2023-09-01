GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ AÇIKLANDI MI?

Bu yıl Bayern Münih, Manchester United ve Molde ile A Grubu'nda yer alacak Galatasaray'ın fikstürü henüz açıklanmadı.

Sarı kırmızılı temsilcimizin grup maçlarını hangi tarihte kimlerle oynanacağı belli olur olmaz haberimizde yer alacak...