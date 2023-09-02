Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu mu? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçları tarihleri...
Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup kura çekimi dün gerçekleştirildi. Söz konusu turnuvada ülkemizi bu yıl temsil edecek olan Galatasaray'ın rakipleri de belli oldu. Cimbom, Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile A Grubu'nda mücadele edecek. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu mu?
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Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için 3 ön eleme turu oynayan ve Zalgiris Vilnius, Olimpija Ljubljana ile Molde'yi safdışı bırakarak adını gruplara yazdıran temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. 3 sezonluk aranın ardından yeniden devler ligine dönen sarı kırmızılıların maçlarının tarihi merak konusu. İşte, detaylar...
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ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
1. Maç Günü: 19-20 Eylül
2. Maç Günü: 3-4 Ekim
3. Maç Günü: 24-25 Ekim
4. Maç Günü: 7-8 Kasım
5. Maç Günü: 28-29 Kasım
6. Maç Günü: 12-13 Aralık
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GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ AÇIKLANDI MI?
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın maç programı açıklandı. A Grubu'nda; Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag ile eşleşen sarı-kırmızılı ekip, ilk maçını 20 Eylül Çarşamba günü evinde oynayacak.
Copenhagen'ı taraftarı önünde konuk edecek Galatasaray'ın fikstürü şöyle:
20 EYLÜL ÇARŞAMBA
Galatasaray - Kopenhag
3 EKİM ÇARŞAMBA
Manchester United - Galatasaray
24 EKİM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Bayern Münih
8 KASIM ÇARŞAMBA
Bayern Münih- Galatasaray
29 KASIM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Manchester United
12 ARALIK ÇARŞAMBA
Kopenhag - Galatasaray
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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2023-2024 SEZONU TAKVİMİ
Son 16 turu maçlarının kura çekimi 18 Aralık
Eşleşmelerdeki ilk maçlar 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat
Çeyrek finale kalacak takımlar 5-6 Mart ve 16-17 Mart rövanş maçları ile belli olacak
Çeyrek final
İlk maçlar: 9-10 Nisan 2024
İkinci maçlar: 16-17 Nisan 2024
Yarı final
İlk maçlar: 30 Nisan-1 Mayıs 2024
İkinci maçlar: 7-8 Mayıs 2024
Final: 1 Haziran 2024 - Wembley (İngiltere)