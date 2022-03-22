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Galatasaray'ın salladığı Barcelona, Real Madrid'i paramparça ett

Galatasaray'ın salladığı Barcelona, Real Madrid'i paramparça etti!

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın elinden zor kurtulan Barcelona, El Clasico'da Real Madrid'i 4-0 yendi. İspanya basını El Clasico'da bu sürpriz maçı manşetlerine taşırken Barcelona ve Xavi'ye övgüler yağdırdı

22.03.2022 - 10:56 | Güncelleme: FUTBOL

  • UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray ile oynadığı zorlu karşılaşmadan sadece 3 gün sonra El Clasico’da Real Madrid karşısına çıkan Barcelona ezeli rakibi önünde tarihi zaferlerinden birine imza attı. 

  • La Liga’da şampiyonluğa koşan Real seyircisi önünde sezonun en çaresiz performansını ortaya koyarken İspanyol devinin düştüğü durum Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde güçlü rakibi karşısında ne kadar önemli bir iş yaptığını da gözler önüne serdi. 

  • Daha 51. dakikada skoru 4-0’a taşıyan Barcelona, kaçırdığı sayısız pozisyonla da sahadan tarihi bir farkla ayrılma şansını da tepmiş oldu. Galibiyeti getiren golleri Aubameyang (2), Araujo ve Torres atarken İspanya’da gazetelerin birinci sayfaları Barcelona’ya övgüler yağdırdı.

  • L'ESPORTIU: Yıllar sonra! Barcelona, Real Madrid'e futbol dersi verdi. Üç yıl sonra El Clasico'da galip gelen Barça, Real Madrid'in 120. yılını kutladığı günde zafer kazandı.

  • SPORT: Geri dönüş! Barcelona, Real Madrid'i kendi evinde rezil etti 

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