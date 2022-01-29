Fernando Muslera'nın sakatlığında yerine alternatif arayan Galatasaray'da daha önce anlaşmaya varılan Roman Bürki transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

Blick'in haberine göre, Roman Bürki'nin Galatasaray'a transferinin iptal olduğu ve taraflar arasındaki anlaşmanın bozulduğu aktarıldı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas daha önce yaptığı açıklamada oyuncu tarafıyla anlaştıklarını belirtmişti.