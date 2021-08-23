Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanşında Randers'ı ağırlayacağı karşılaşma, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak. Turun ilk maçı 1-1 sonuçlanmıştı.

26 Ağustos Perşembe günü oynanacak mücadeleyi Belarus'tan hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. Müsabakada Aleksei Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Dzmitry Dzmitryieu olacak.