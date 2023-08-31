ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer alacağı ve Fransa'nın Monaco kentinde gerçekleştirilecek olan Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi bu akşam saat 19:00'da başlayacak ve TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.