Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler ve ne zaman belli olacak?
Şampiyonlar Ligi'nde grup kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Play-off maçlarının dün akşam sona ermesinin ardından devler liginde bu sezon mücadele edecek 32 takım belirlenmiş oldu. Turnuvada ülkemizi temsil edecek olan Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın hangi torbada olduğu, muhtemel rakiplerinin kimler olduğu ve kura çekiminin ne zaman başlayacağı ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik...
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Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynamaya hak kazanan Galatasaray; Litvanya'nın Zalgiris Vilnius, Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ve Norveç'in Molde ekiplerini safdışı bırakarak adını devler ligine yazdırmayı başardı. 3 yıllık özlemine son veren sarı kırmızılıların turnuvadaki rakipleri ise bugün belli oluyor. İşte, detaylar...
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GALATASARAY KAÇINCI TORBADA YER ALACAK?
4 torbada 32 takımın katılacağı Şampiyonlar Ligi grup kura çekiminde temsilcimiz Galatasaray, 4. torbada yer alacak. Sarı kırmızılı ekibimizin muhtemel rakipleri ise şöyle;
1. Torba: Manchester City, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Benfica, PSG, Sevilla, Feyenoord
2. Torba: Manchester United, Real Madrid, BVB, Inter, Porto, Atletico, Arsenal, Leipzig
3. Torba: Milan, Salzburg, Kızılyıldız, Shakhtar Donetsk, Braga, Lazio, PSV, Kopenhag
4. Torba: GALATASARAY, Newcastle Utd., Real Sociedad, Lens, Union Berlin, Celtic, Young Boys, Antwerp
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ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer alacağı ve Fransa'nın Monaco kentinde gerçekleştirilecek olan Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi bu akşam saat 19:00'da başlayacak ve TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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Grup maçlarının tarihleri şu şekilde:
1. Maç Günü: 19-20 Eylül
2. Maç Günü: 3-4 Ekim
3. Maç Günü: 24-25 Ekim
4. Maç Günü: 7-8 Kasım
5. Maç Günü: 28-29 Kasım
6. Maç Günü: 12-13 Aralık
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