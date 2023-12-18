Galatasaray'ın rakibini Sparta Prag'ı tanıyalım

OKAN BURUK'UN VETO ETTİĞİ KARABEC DE KADRODA

Takımın en büyük yıldız adayı ise 20 yaşındaki Adam Karabec... Karabec bu yaz Galatasaray'ın transfer gündemine gelmiş, o bölgeye hem yaş hem tecrübe olarak daha garanti bir oyuncu isteyen Okan Buruk tarafından veto edilmişti.