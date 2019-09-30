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Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.
GALATASARAY BERABERLİKLE BAŞLADI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk maçını Belçika deplasmanında Club Brugge ile oynayan Galatasaray rakibi ile golsüz berabere kaldı.
Paris Saint-Germain ise ilk maçta grubun güçlü ekiplerinden Real Madrid'i evinde 3-0 yendi.
NEYMAR CEZALI
Galatasaray maçına Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldızı Neymar'dan yoksun çıkacak.
Neymar, PSG'nin Manchester United ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonu son 16 turu rövanş maçında, rakip takım lehine Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına gittikten sonra penaltı veren hakemin kararına "rezalet" yorumunu yaptığı için ceza almıştı.
Neymar, UEFA'nın 2 maça indirdiği cezayı Galatasaray maçıyla tamamlayacak.
GALATASARAY, FRANSA FUTBOLUNU BİLEN FUTBOLCULARA SAHİP
Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda Fransa futbolunu yakından tanıyan isimler yer alıyor.
Kariyerlerinde daha önce çeşitli Fransız takımlarında forma giymiş 8 futbolcu yer alıyor.
Daha önce Fransız takımlarında forma giymiş Galatasaraylı futbolcular şöyle:
"Mariano (Bordeaux),Michael Seri (Nice),Belhanda (Montpellier-Nice),Lemina (Lorient-Marsilya),Jimmy Durmaz (Toulouse),Sofiane Feghouli (Grenoble),Nzonzi (Amiens),Falcao (Monaco)"
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