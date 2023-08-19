Galatasaray'ın rakibi Molde ligde berabere kaldı
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Molde, Norveç Ligi'nde ağırladığı Valerenga ile 0-0 berabere kaldı.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Molde, Norveç 1. Futbol Ligi'nin (Eliteserien) 19. haftasında ağırladığı Valerenga ile 0-0 berabere kaldı.
Aker Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmada oyunun kontrolünü elinde tutan Molde, girdiği pozisyonlardan yararlanamadı ve mücadele golsüz sona erdi.
Ev sahibi takımın stoperi Eirik Haugan, 90+7. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Ligde 2 haftadır kazanamayan Molde, 34 puanla 4. sırada yer aldı. Düşme hattında bulunan Valerenga ise 16 puana yükseldi.
Molde'nin Galatasaray'ı konuk edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı, 23 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.