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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Manchester United'da eksikler belli oldu! İşte, Manchester United'da hangi oyuncular eksik? - Son dakika GS haberleri - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın rakibi Manchester United'da eksik çok!

        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek Manchester United'da eksik çok! 1989-90 sezonundan bu yana kulüp tarihinin en kötü başlangıcını yapan Kırmızı Şeytanlar'da 5 futbolcu Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek!

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 09:49 Güncelleme: 03.10.2023 - 09:59
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        Manchester United'da eksik çok!
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        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında bu akşam İngiltere'nin Manchester United takımıyla karşılaşacak. Old Trafford Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, Exxen'den yayımlanacak.

        SEZONA İYİ BAŞLAMADI

        İngiliz ekibi, hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de Premier Lig'de sezona kötü bir başlangıç yaptı.

        "Devler Ligi"nde yaptığı tek maçı kaybeden Manchester United, Premier Lig'de ise 7 müsabakada 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.

        Sahasında çıktığı son 2 lig maçını kaybeden "Kırmızılar" toplamda 10 gol atıp, 15 gol yedi.

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        Manchetser United, Premier Lig'de 1989-1990 sezonundan sonra kulüp tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı.

        EKSİK ÇOK!

        İngiliz temsilcisinde farklı nedenlerden dolayı 5 futbolcu Galatasaray'a karşı süre alamayacak.

        Teknik direktör Erik ten Hag'la yaşadığı gerilimin ardından kadro dışı bırakılan Jadon Sancho'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Lisandro Martinez, Luke Shaw, Tyrell Malacia ve Aaron Wan-Bissaka, forma giyemeyecek.

        Sakatlığı geçen Sergio Reguilon'un durumu ise belirsizliğini koruyor.

        Kız arkadaşına uyguladığı şiddet sonrasında kadro dışı bırakılan ancak yargı sürecindeki tavrı nedeniyle affedilen Brezilyalı Antony'nin de antrenman ve maç eksiği nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giymesi beklenmiyor.

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