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        Haberler Spor Futbol Galatasaray'ın rakibi Kopenhag, galibiyeti unuttu! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın rakibi Kopenhag, galibiyeti unuttu!

        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kader maçına çıkacağı Kopenhag, ülkesinde art arda kötü sonuçlar almaya devam ediyor. Danimarka temsilcisi son galibiyetini 8 Kasım'da aldı...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 12:01 Güncelleme: 07.12.2023 - 12:02
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        Kopenhag galibiyeti unuttu!
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        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag, son haftalarda üst üste aldığı kötü sonuçlarla dikkati çekiyor.

        "Devler Ligi"nin gruplardaki son haftasında 12 Aralık Salı günü sarı-kırmızılı takımı ağırlayacak Kopenhag'da düşüş devam ediyor.

        Danimarka Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Silkeborg'a 2-0 mağlup olan Kopenhag, tüm kulvarlarda oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı.

        Son galibiyetini 8 Kasım'da Manchester United'ı 4-3 yenerek elde eden Danimarka temsilcisi, o tarihten bu yana Brondby ve Bayern Münih ile golsüz berabere kalırken, Viborg, Aarhus ve Silkeborg'a yenildi.

        Kopenhag, Danimarka Kupası çeyrek final rövanşında 9 Aralık Cumartesi günü Silkeborg, 12 Aralık'ta da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

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