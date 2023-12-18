UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekiminin ardından Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'ın üst turdaki rakibi belli oluyor. Peki, Galatasaray'ın rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maçı ne zaman? İşte, detaylar...