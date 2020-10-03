Galatasaray'ın rakibi Kasımpaşa

AA

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Sezona iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig'in ilk 3 haftasında aldığı 2 galibiyet ve bir beraberlik sonucunda 7 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i mağlup ederken, Fenerbahçe ile berabere kaldı.

Kasımpaşa ise ligde yaşadığı bir galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda 3 puan elde etti. Lacivert-beyazlı takım, çıktığı maçlarda Çaykur Rizespor'u yenerken, Hes Kablo Kayserispor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.

EMRE AKBABA YOK

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası adaptasyon süreci devam eden Emre Akbaba, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Sakatlığı devam eden Marcelo Saracchi ile gribal enfeksiyon geçiren Arda Turan'ın durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.