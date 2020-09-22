UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 24 Eylül Perşembe günü Galatasaray ile karşılaşacak Hırvatistan ekibi Hajduk Split, İstanbul'a geldi.

Hırvatistan'ın Split kentinden kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafile, sonrasında kamp yapacağı otele doğru hareket etti.

Hajduk Split Teknik Direktörü Hari Vukas ve bir futbolcu, yarın Türk Telekom Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

Hajduk Split'in kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Marin Ljubic, Kristian Dimitrov, Darko Nejasmic, Leon Krekovic, Marin Jakolis, Mijo Caktas, Dimitrios Diamantakos, Nihad Mujakic, Mario Cuic, Jani Atanasov Jairo, Adam Gyurcso, Stanko Juric, Ivan Dolcek, David Colina, Mario Vuskovic, Darko Todorovic, Josip Posavec, Bassel Jradi, Karlo Sentic.