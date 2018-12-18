Galatasaray'ın rakibi Benfica hakkında bilinmesi gerekenler

Ricardo Carvalho

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda Benfica ile eşleşti. Benfica, Fenerbahçe ve PAOK'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne kalmış, grubunu Bayern Münih ve Ajax'ın ardından 3. sırada tamamlamıştı.

Portekiz'in Lizbon kentinde 1904 yılında kurulan Benfica, Sporting Lizbon ve Porto ile birlikte ülkesinin "üç büyükleri" arasında yer alıyor.

Kulübün sembolü kartal, renkleri ise kırmızı-beyaz.

Maçlarını yaklaşık 65 bin kişilik Estádio da Luz Stadı'nda oynuyor. Her maç öncesi, statta kartal uçurulma geleneği var.

Toplamda 36 şampiyonluk ile Primeira Liga'yı en çok kazanan takım.

2013-14 sezonundan 2017-18'e kadar aralıksız 4 yıl şampiyon oldu, geçen yıl ise ligi ikinci sırada tamamladı.

Takım, Avrupa'da da önemli başarılara imza attı. 1961 ve 1962 yıllarında Şampiyon Kulüpler Kupası'nı evine götürdü.

Aynı turnuvada, daha sonraki yıllarda dört defa finale çıkmayı başarsa da kupayı kazanamadı. Yarı finalde Fenerbahçe'yi elediği 2012-13 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde kupa şansını final maçında Chelsea'ye yenilerek kaybetti.

Rui Vitória, Portekiz'in en iyi teknik direktörlerinden

Benfica Teknik Direktörü Rui Vitória, 2014-15 sezonunun yarısında 3 yıllık kontratla takımın başına getirildi. Benfica'nın başında iki kez lig, bir kez kupa ve bir kez de süper kupa şampiyonluğu kazandı.

Bugün Portekiz'in en iyi teknik direktörleri arasında gösterilen Vitoria, 47 yaşında. Teknik direktörlük kariyerine, 2002-03 sezonunda üçüncü lig takımı Vilaftanquense'de başladı.

Burada geçirdiği iki sezonun ardından Benfica'nın 19 yaş altı takımının başına getirildi.

İki yıl sonra bu kez ikinci ligde mücadele eden Fatima'yı çalıştırdı.

Birinci lig kariyeri ise 2010-11 sezonunda Paços Ferreira takımıyla yaptığı anlaşmayla başladı. Burada dört sezon kaldı ve 2014 yılında Portekiz Kupası'nı evine götürmeyi kazandı.

Daha sonra Ocak 2015'te Benfica'nın başına geçti.

İki kez üst üste Primeria Liga'nın en iyi teknik direktörü ödülünü kazandı.

Sessiz sakin bir teknik direktör olarak biliniyor.

En önemli karakter özellikleri arasında provokasyon ve polemiklerden uzak durmak ve oyuncu, hakem ile rakip takımlar hakkında sert ifadeler içeren açıklamalar yapmamak gösteriliyor.

Benfica nasıl bir taktikle oynuyor?

Vitória, takımın başına geldiği ilk dönemde selefi Jorge Jesus'un sahaya dizilimde uyguladığı 4-4-2 taktiğini sürdürdü.

Ancak Benfica, geçen yıldan bu yana 4-3-3 taktiğiyle sahaya diziliyor.

Benfica, özellikle evindeki maçlarda ilk 25-30 dakikalık bölümde etkili pres, yüksek tempo ve rakibini boğan hücum taktiği uyguluyor.

Genellikle de maçın bu bölümünde öne geçmeyi başarıyor.

Takımın oyun felsefesinin temelinde kısa paslarla topa hakim olmak ve oyunu kendi kalesinden mümkün olduğunda uzakta oynamak.

Topa sahip olduğu dönemlerde de hareketli bir oyun benimseyerek, gol fırsatları yaratmaya çalışan bir takım. Hem kanatlardan hem de ortadan etkili hücum yapabiliyor.

Ancak öne geçtikten sonra defansa ve orta alanda prese ağırlık veren bir anlayışa sahip oluyor ve kontrataklarla tehlike yaratmaya çalışıyor.

Benfica, yerleşik savunma düzeninde oldukça başarılı bir takım. Ancak rakibin hızlı oynadığı oyunlarda açıklar verebiliyor.

Vitória'ya diğer eleştiriler arasında öne geçemediği maçları oyunu çevirecek anlayışı ortaya koyamaması ve oynattığı futbolun da öne geçtikten sonra skoru koruma güdüsüyle heyecandan yoksun bir hal alması.

En önemli oyuncuları kimler?

Benfica, altyapıya çok ciddi yatırım yapan ve buradan önemli isimler yetiştiren bir kulüp.

Benfica, son üç sezonda dünyanın farklı kulüplerine sattığı oyuncularla 220 milyon euronun üzerinde bir gelir elde etti.

Vitória da genç oyunculara şans vermekten çekinmeyen bir teknik direktör ve bu yıl itibariyle takımda bir yeniden yapılanma için düğmeye bastı.

Avrupa'nın birçok kulübünden önemli isimler transfer edilirken, altyapıdan gelen genç oyuncular da takıma ekleniyor.

Vitória'nın amacı uzun vadede Benfica takımını deneyimli ve genç isimlerin birlikte forma giydiği bir takıma dönüştürmek.

Transfermarkt sitesine göre, takımın toplam değeri 230 milyon euro.

Takımın kaptanlığını, defansın göbeğinde oynayacan ve takımın savunma anlayışının sahadaki beyni olarak ön plana çıkan 32 yaşındaki Brezilya asıllı Jardel yapıyor.

Orta sahada ise Sırp oyuncu Andrija Zivkoviç ve Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı forması giyen Pizzi takımın iskeletini oluşturan isimler arasında yer alıyor.

İleri uçta da takımın en çok gol atan ismi Brezilyalı Jonas forma giyiyor.

Jonas geçen yıl Benfica formasıyla çıktığı 41 maçta 37 gol attı. Benfica kariyer boyunca oynadığı toplam maç sayısı 152, attığı gol sayısı da 122.