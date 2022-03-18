Galatasaray'ın rakibi belli oldu

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Kupası Dörtlü Finali'nde rakibi Fransa temsilcisi Tango Bourges oldu.

Tango Bourges, çeyrek final ilk maçında 65-63 yenildiği Basket Landes'i rövanşta ağırladı. Fransa ekibi, rakibini 74-55 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi.

Ev sahipliği yapacak ülkenin daha sonra açıklanacağı Dörtlü Final organizasyonunda yarı final müsabakaları 5 Nisan Salı günü oynanacak.