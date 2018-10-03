Eren’den başka asıl mevkisi forvet olan başka futbolcusu bulunmayan Terim, şu an için forma giymesi zor görünen 30 yaşındaki golcünün oynayamaması halinde ise Akhisar maçında olduğu gibi Henry Onyekuru’yu forvet olarak sahaya sürmeyi planlıyor.