Galatasaray, Sivasspor maçının 78. dakikasında penaltı bekledi. Ceza sahası içinde Halil'in pasıyla topla buluşan Mbaye Diagne, Dimitris Goutas ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Senegalli oyuncu hakem Ümit Öztürk'e dönerken sonuç çıkmadı. VAR'da görev alan Arda Kardeşler'in de uyarıda bulunmaması sonrasında oyuna devam edildi.

Bu pozisyondan 2 dakika sonra Sivasspor, galibiyeti getiren golü Faysal Fajr ile buldu.

Rıdvan Dilmen: Diagne'ye yapılan pozisyon penaltı.

Ahmet Çakar: Net penaltı

Erman Toroğlu: Bariz penaltı tartışmaya açık bile değil.

​Volkan Demirel: Arkadan temas var. Açık bir şekilde penaltı.

Deniz Çoban: Penaltı.