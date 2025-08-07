Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın lig tarihindeki performansı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın lig tarihindeki performansı

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın Gaziantep FK ile yapacağı maçla lig tarihinde 68. sezonuna girecek. İşte sarı-kırmızılıların lig tarihindeki performansı...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 11:28 Güncelleme: 07.08.2025 - 11:28
        Galatasaray'ın lig tarihindeki performansı
        Sarı-kırmızılılar, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi ligde tüm sezonlarda yer aldı ve 25 kez ile en fazla şampiyonluk yaşayan takım olma başarısı gösterdi.

        Ligdeki en kötü derecesi 2021-2022 sezonunda 13'üncülük olan Galatasaray, en farklı galibiyetlerini 8-0 ile Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı, en farklı yenilgiyi ise 6-0 ile Fenerbahçe karşısında yaşadı.

        Galatasaray, lig tarihinde oynadığı 2 bin 232 maçta 1284 galibiyet, 549 beraberlik, 399 yenilgi yaşarken, 3 bin 989 gol atıp, kalesinde 1963 gol gördü.

        GALATASARAY'IN "EN"LERİ

        Sarı-kırmızılı takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:

        O G B M A Y Puan
        2232 1284 549 399 3989 1963 3937

        En iyi derecesi: Şampiyon (25 kez). 1961-1962, 1962-1963, 1968-1969, 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973, 1986-1987, 1987-1988, 1992-1993, 1993-1994, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2001-2002, 2005-2006, 2007-2008, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025.

        En kötü derecesi: 13. (2021-2022)

        En iyi sezonu: 2023-2024

        O G B M A Y Puan
        38 33 3 2 92 26 102

        En kötü sezonu: 1979-1980

        O G B M A Y Puan
        30 8 13 9 28 26 29

        En çok maç kazandığı sezon: 2023-2024 (38 maçta 33 galibiyet)

        En az maç kazandığı sezon: 1979-1980 (30 maçta 8 galibiyet)

        En çok berabere kaldığı sezon: 1966-1967 (32 maçta 17 beraberlik)

        En az berabere kaldığı sezon: 1991-1992'de (30 maçta 3), 2017-2018'de (34 maçta 3), 2023-2024 (38 maçta 3)

        Yenilmediği sezon: 1985-1986 (30 maçta namağlup)

        En çok yenildiği sezon: 2010-2011 (34 maçta 16 yenilgi)

        En çok gol attığı sezon: 1962-1963 (42 maçta 105 gol)

        En az gol attığı sezon: 1981-1982 (32 maçta 26 gol)

        En az gol yediği sezon: 1972-1973 (30 maçta 12 gol)

        En çok gol yediği sezon: 2021-2022 (38 maçta 53 gol)

        En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (1959-1960 Altınordu, 1992-1993 MKE Ankaragücü)

        En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe 2002-2003)

        En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor 1982-1983)

        En iyi gol averajı: 2023-2024 (artı 66) (92-26)

        En kötü gol averajı: 2010-2011 (eksi 5) (41-46)

        SEZONLARA GÖRE PERFORMANSI

        Galatasaray'ın lig tarihinde sezonlara göre performansı şöyle:

        Sezon Derecesi O G B M A Y Puan
        1959 2. 16 8 6 2 19 11 22
        1959-60 3. 38 24 10 4 74 23 58
        1960-61 2. 38 27 6 5 75 19 60
        1961-62 Şampiyon 38 23 11 4 52 18 57
        1962-63 Şampiyon 42 28 11 3 105 35 67
        1963-64 3. 34 16 10 8 49 27 42
        1964-65 3. 30 14 11 5 51 31 39
        1965-66 2. 30 17 8 5 53 20 42
        1966-67 3. 32 12 17 3 53 33 41
        1967-68 3. 32 13 10 9 44 36 36
        1968-69 Şampiyon 30 19 8 3 49 14 46
        1969-70 7. 30 10 10 10 27 21 30
        1970-71 Şampiyon 30 17 8 5 51 18 42
        1971-72 Şampiyon 30 17 8 5 34 14 42
        1972-73 Şampiyon 30 19 9 2 47 12 47
        1973-74 5. 30 13 9 8 29 16 35
        1974-75 2. 30 16 6 8 36 24 38
        1975-76 3. 30 12 13 5 36 23 37
        1976-77 5. 30 10 13 7 36 26 33
        1977-78 3. 30 13 12 5 38 26 38
        1978-79 2. 30 17 7 6 47 17 41
        1979-80 9. 30 8 13 9 28 26 29
        1980-81 3. 30 13 8 9 28 25 34
        1981-82 11. 32 10 12 10 26 26 32
        1982-83 3. 34 17 19 7 50 33 44
        1983-84 3. 34 17 10 7 54 29 44
        1984-85 5. 34 11 14 9 34 28 36
        1985-86 2. 36 20 16 0 57 20 56
        1986-87 Şampiyon 36 23 8 5 55 24 54
        1987-88 Şampiyon 38 27 9 2 86 35 90
        1988-89 3. 36 20 9 7 76 31 69
        1989-90 4. 34 19 6 9 59 26 63
        1990-91 2. 30 19 7 4 63 31 64
        1991-92 3. 30 19 3 8 54 35 60
        1992-93 Şampiyon 30 20 6 4 74 21 66
        1993-94 Şampiyon 30 22 4 4 67 28 70
        1994-95 3. 34 21 6 7 76 38 69
        1995-96 4. 34 21 5 8 67 38 68
        1996-97 Şampiyon 34 25 7 2 90 30 82
        1997-98 Şampiyon 34 23 6 5 86 43 75
        1998-99 Şampiyon 34 23 9 2 85 30 78
        1999-00 Şampiyon 34 24 7 3 77 23 79
        2000-01 2. 34 23 4 7 77 35 73
        2001-02 Şampiyon 34 24 6 4 75 31 78
        2002-03 2. 34 24 5 5 61 27 77
        2003-04 6. 34 15 9 10 56 47 54
        2004-05 3. 34 24 4 6 64 25 76
        2005-06 Şampiyon 34 26 5 3 82 34 83
        2006-07 3. 34 15 11 8 58 37 56
        2007-08 Şampiyon 34 24 7 3 64 23 79
        2008-09 5. 34 18 7 9 57 39 61
        2009-10 3. 34 19 7 8 61 35 64
        2010-11 8. 34 14 4 16 41 46 46
        2011-12 Şampiyon 40 25 11 4 78 30 86
        2012-13 Şampiyon 34 21 8 5 66 35 71
        2013-14 2. 34 18 11 5 59 32 65
        2014-15 Şampiyon 34 24 5 5 60 35 77
        2015-16 6. 34 13 12 9 69 49 51
        2016-17 4. 34 20 4 10 65 40 64
        2017-18 Şampiyon 34 24 3 7 75 33 75
        2018-19 Şampiyon 34 20 9 5 72 36 69
        2019-20 6. 34 15 11 8 55 37 56
        2020-21 2. 40 26 6 8 80 36 84
        2021-22 13. 38 14 10 14 51 53 52
        2022-23 Şampiyon 36 28 4 4 83 27 88
        2023-24 Şampiyon 38 33 3 2 92 26 102
        2024-25 Şampiyon 36 30 5 1 91 31 95

        Not: 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.

        Bu arada Süper Lig'de 1986-1987 sezonuna kadar 2 puanlı sistem uygulandı. 1987-1988 sezonundan itibaren 3 puanlı sisteme geçildi.

