Galatasaray'ın lig tarihindeki performansı

Sarı-kırmızılılar, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi ligde tüm sezonlarda yer aldı ve toplamda 22 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olma başarısı gösterdi.

Ligdeki en kötü derecesi 11'incilik olan Galatasaray, en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0 ile Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı, en farklı skorlu yenilgiyi ise 6-0 ile Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Galatasaray, lig tarihinde oynadığı 2 bin 84 maçta, bin 179 galibiyet, 527 beraberlik, 378 yenilgi alırken, 3 bin 672 gol atıp, kalesinde bin 826 gol gördü.

GALATASARAY'IN "EN"LERİ

Sarı-kırmızılı takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:

O G B M A Y Puan 2084 1179 527 378 3672 1826 3600

En iyi derecesi: Şampiyon (22 kez). 1961-1962, 1962-1963, 1968-1969, 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973, 1986-1987, 1987-1988, 1992-1993, 1993-1994, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2001-2002, 2005-2006, 2007-2008, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019

En kötü derecesi: 11. (1981-1982)

En iyi sezonu: 2005-2006

O G B M A Y Puan 34 26 5 3 82 34 83

En kötü sezonu: 1979-1980

O G B M A Y Puan 30 8 13 9 28 26 29

En çok maç kazandığı sezon: 1960-1961, 1987-1988 (38 maçta 27 galibiyet)

En az maç kazandığı sezon: 1979-1980 (30 maçta 8 galibiyet)

En çok berabere kaldığı sezon: 1966-1967 (32 maçta 17 beraberlik)

En az berabere kaldığı sezon: 1991-1992'de (30 maçta 3), 2017-2018'de (34 maçta 3)

En az yenildiği sezon: 1985-1986 (30 maçta namağlup)

En çok yenildiği sezon: 2010-2011 (34 maçta 16 yenilgi)

En çok gol attığı sezon: 1962-1963 (42 maçta 105 gol)

En az gol attığı sezon: 1981-1982 (32 maçta 26 gol)

En az gol yediği sezon: 1972-1973 (30 maçta 12 gol)

En çok gol yediği sezon: 2015-2016 (34 maçta 49 gol)

En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (1959-1960 Altınordu, 1992-1993 MKE Ankaragücü)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe 2002-2003)

En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor 1982-1983)

En iyi gol averajı: 1996-1997 (artı 60) (90-30)

En kötü gol averajı: 2010-2011 (eksi 5) (41-46)

SEZONLARA GÖRE PERFORMANSI

Galatasaray'ın lig tarihinde sezonlara göre performansı şöyle:

Sezon Derecesi O G B M A Y Puan 1959 2. 16 8 6 2 19 11 22 1959-60 3. 38 24 10 4 74 23 58 1960-61 2. 38 27 6 5 75 19 60 1961-62 Şampiyon 38 23 11 4 52 18 57 1962-63 Şampiyon 42 28 11 3 105 35 67 1963-64 3. 34 16 10 8 49 27 42 1964-65 3. 30 14 11 5 51 31 39 1965-66 2. 30 17 8 5 53 20 42 1966-67 3. 32 12 17 3 53 33 41 1967-68 3. 32 13 10 9 44 36 36 1968-69 Şampiyon 30 19 8 3 49 14 46 1969-70 7. 30 10 10 10 27 21 30 1970-71 Şampiyon 30 17 8 5 51 18 42 1971-72 Şampiyon 30 17 8 5 34 14 42 1972-73 Şampiyon 30 19 9 2 47 12 47 1973-74 5. 30 13 9 8 29 16 35 1974-75 2. 30 16 6 8 36 24 38 1975-76 3. 30 12 13 5 36 23 37 1976-77 5. 30 10 13 7 36 26 33 1977-78 3. 30 13 12 5 38 26 38 1978-79 2. 30 17 7 6 47 17 41 1979-80 9. 30 8 13 9 28 26 29 1980-81 3. 30 13 8 9 28 25 34 1981-82 11. 32 10 12 10 26 26 32 1982-83 3. 34 17 19 7 50 33 44 1983-84 3. 34 17 10 7 54 29 44 1984-85 5. 34 11 14 9 34 28 36 1985-86 2. 36 20 16 0 57 20 56 1986-87 Şampiyon 36 23 8 5 55 24 54 1987-88 Şampiyon 38 27 9 2 86 35 90 1988-89 3. 36 20 9 7 76 31 69 1989-90 4. 34 19 6 9 59 26 63 1990-91 2. 30 19 7 4 63 31 64 1991-92 3. 30 19 3 8 54 35 60 1992-93 Şampiyon 30 20 6 4 74 21 66 1993-94 Şampiyon 30 22 4 4 67 28 70 1994-95 3. 34 21 6 7 76 38 69 1995-96 4. 34 21 5 8 67 38 68 1996-97 Şampiyon 34 25 7 2 90 30 82 1997-98 Şampiyon 34 23 6 5 86 43 75 1998-99 Şampiyon 34 23 9 2 85 30 78 1999-00 Şampiyon 34 24 7 3 77 23 79 2000-01 2. 34 23 4 7 77 35 73 2001-02 Şampiyon 34 24 6 4 75 31 78 2002-03 2. 34 24 5 5 61 27 77 2003-04 6. 34 15 9 10 56 47 54 2004-05 3. 34 24 4 6 64 25 76 2005-06 Şampiyon 34 26 5 3 82 34 83 2006-07 3. 34 15 11 8 58 37 56 2007-08 Şampiyon 34 24 7 3 64 23 79 2008-09 5. 34 18 7 9 57 39 61 2009-10 3. 34 19 7 8 61 35 64 2010-11 8. 34 14 4 16 41 46 46 2011-12 Şampiyon 40 25 11 4 78 30 86 2012-13 Şampiyon 34 21 8 5 66 35 71 2013-14 2. 34 18 11 5 59 32 65 2014-15 Şampiyon 34 24 5 5 60 35 77 2015-16 6. 34 13 12 9 69 49 51 2016-17 4. 34 20 4 10 65 40 64 2017-18 Şampiyon 34 24 3 7 75 33 75 2018-19 Şampiyon 34 20 9 5 72 36 69 2019-20 6. 34 15 11 8 55 37 56 2020-21 2. 40 26 6 8 80 36 84

Not: 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.