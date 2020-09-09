Sarı-kırmızılılar, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi ligde tüm sezonlarda yer aldı ve toplamda 22 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olma başarısı gösterdi.
Ligdeki en kötü derecesi 11'incilik olan Galatasaray, en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0 ile Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı, en farklı skorlu yenilgiyi ise 6-0 ile Fenerbahçe karşısında yaşadı.
Galatasaray, lig tarihinde oynadığı 2 bin 44 maçta bin 153 galibiyet, 521 beraberlik, 370 yenilgi aldı, 3 bin 592 gol atıp, kalesinde bin 790 gol gördü.
GALATASARAY'IN ENLERİ
Sarı-kırmızılı takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|2044
|1153
|521
|370
|3592
|1790
|3516
En iyi derecesi: Şampiyon (22 kez). 1961-1962, 1962-1963, 1968-1969, 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973, 1986-1987, 1987-1988, 1992-1993, 1993-1994, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2001-2002, 2005-2006, 2007-2008, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019
En kötü derecesi: 11. (1981-1982)
En iyi sezonu: 2005-2006
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|34
|26
|5
|3
|82
|34
|83
En kötü sezonu: 1979-1980
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|30
|8
|13
|9
|28
|26
|29
En çok maç kazandığı sezon: 1960-1961, 1987-1988 (38 maçta 27 galibiyet)
En az maç kazandığı sezon: 1979-1980 (30 maçta 8 galibiyet)
En çok berabere kaldığı sezon: 1966-1967 (32 maçta 17 beraberlik)
En az berabere kaldığı sezon: 1991-1992'de (30 maçta 3),2017-2018'de (34 maçta 3)
En az yenildiği sezon: 1985-1986 (30 maçta namağlup)
En çok yenildiği sezon: 2010-2011 (34 maçta 16 yenilgi)
En çok gol attığı sezon: 1962-1963 (42 maçta 105 gol)
En az gol attığı sezon: 1981-1982 (32 maçta 26 gol)
En az gol yediği sezon: 1972-1973 (30 maçta 12 gol)
En çok gol yediği sezon: 2015-2016 (34 maçta 49 gol)
En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (1959-1960 Altınordu, 1992-1993 MKE Ankaragücü)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe 2002-2003)
En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor 1982-1983)
En iyi gol averajı: 1996-1997 (artı 60) (90-30)
En kötü gol averajı: 2010-2011 (eksi 5) (41-46)
SEZONLAR GÖRE PERFORMANSI
Galatasaray'ın, lig tarihinde sezonlara göre performansı şöyle:
|Sezon
|Derecesi
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1959
|2.
|16
|8
|6
|2
|19
|11
|22
|1959-60
|3.
|38
|24
|10
|4
|74
|23
|58
|1960-61
|2.
|38
|27
|6
|5
|75
|19
|60
|1961-62
|Şampiyon
|38
|23
|11
|4
|52
|18
|57
|1962-63
|Şampiyon
|42
|28
|11
|3
|105
|35
|67
|1963-64
|3.
|34
|16
|10
|8
|49
|27
|42
|1964-65
|3.
|30
|14
|11
|5
|51
|31
|39
|1965-66
|2.
|30
|17
|8
|5
|53
|20
|42
|1966-67
|3.
|32
|12
|17
|3
|53
|33
|41
|1967-68
|3.
|32
|13
|10
|9
|44
|36
|36
|1968-69
|Şampiyon
|30
|19
|8
|3
|49
|14
|46
|1969-70
|7.
|30
|10
|10
|10
|27
|21
|30
|1970-71
|Şampiyon
|30
|17
|8
|5
|51
|18
|42
|1971-72
|Şampiyon
|30
|17
|8
|5
|34
|14
|42
|1972-73
|Şampiyon
|30
|19
|9
|2
|47
|12
|47
|1973-74
|5.
|30
|13
|9
|8
|29
|16
|35
|1974-75
|2.
|30
|16
|6
|8
|36
|24
|38
|1975-76
|3.
|30
|12
|13
|5
|36
|23
|37
|1976-77
|5.
|30
|10
|13
|7
|36
|26
|33
|1977-78
|3.
|30
|13
|12
|5
|38
|26
|38
|1978-79
|2.
|30
|17
|7
|6
|47
|17
|41
|1979-80
|9.
|30
|8
|13
|9
|28
|26
|29
|1980-81
|3.
|30
|13
|8
|9
|28
|25
|34
|1981-82
|11.
|32
|10
|12
|10
|26
|26
|32
|1982-83
|3.
|34
|17
|19
|7
|50
|33
|44
|1983-84
|3.
|34
|17
|10
|7
|54
|29
|44
|1984-85
|5.
|34
|11
|14
|9
|34
|28
|36
|1985-86
|2.
|36
|20
|16
|0
|57
|20
|56
|1986-87
|Şampiyon
|36
|23
|8
|5
|55
|24
|54
|1987-88
|Şampiyon
|38
|27
|9
|2
|86
|35
|90
|1988-89
|3.
|36
|20
|9
|7
|76
|31
|69
|1989-90
|4.
|34
|19
|6
|9
|59
|26
|63
|1990-91
|2.
|30
|19
|7
|4
|63
|31
|64
|1991-92
|3.
|30
|19
|3
|8
|54
|35
|60
|1992-93
|Şampiyon
|30
|20
|6
|4
|74
|21
|66
|1993-94
|Şampiyon
|30
|22
|4
|4
|67
|28
|70
|1994-95
|3.
|34
|21
|6
|7
|76
|38
|69
|1995-96
|4.
|34
|21
|5
|8
|67
|38
|68
|1996-97
|Şampiyon
|34
|25
|7
|2
|90
|30
|82
|1997-98
|Şampiyon
|34
|23
|6
|5
|86
|43
|75
|1998-99
|Şampiyon
|34
|23
|9
|2
|85
|30
|78
|1999-00
|Şampiyon
|34
|24
|7
|3
|77
|23
|79
|2000-01
|2.
|34
|23
|4
|7
|77
|35
|73
|2001-02
|Şampiyon
|34
|24
|6
|4
|75
|31
|78
|2002-03
|2.
|34
|24
|5
|5
|61
|27
|77
|2003-04
|6.
|34
|15
|9
|10
|56
|47
|54
|2004-05
|3.
|34
|24
|4
|6
|64
|25
|76
|2005-06
|Şampiyon
|34
|26
|5
|3
|82
|34
|83
|2006-07
|3.
|34
|15
|11
|8
|58
|37
|56
|2007-08
|Şampiyon
|34
|24
|7
|3
|64
|23
|79
|2008-09
|5.
|34
|18
|7
|9
|57
|39
|61
|2009-10
|3.
|34
|19
|7
|8
|61
|35
|64
|2010-11
|8.
|34
|14
|4
|16
|41
|46
|46
|2011-12
|Şampiyon
|40
|25
|11
|4
|78
|30
|86
|2012-13
|Şampiyon
|34
|21
|8
|5
|66
|35
|71
|2013-14
|2.
|34
|18
|11
|5
|59
|32
|65
|2014-15
|Şampiyon
|34
|24
|5
|5
|60
|35
|77
|2015-16
|6.
|34
|13
|12
|9
|69
|49
|51
|2016-17
|4.
|34
|20
|4
|10
|65
|40
|64
|2017-18
|Şampiyon
|34
|24
|3
|7
|75
|33
|75
|2018-19
|Şampiyon
|34
|20
|9
|5
|72
|36
|69
|2019-20
|6.
|34
|15
|11
|8
|55
|37
|56
Not: 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.
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