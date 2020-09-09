Galatasaray'ın lig serüveni

Geride kalan 62 sezonda en farklı skorlu yenilgisini 6-0 ile alan Galatasaray, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü. Bir maçta en fazla 9 gol atan sarı-kırmızılılar, üst üste en fazla 12 müsabaka kazandı, 5 karşılaşma yitirdi.
Toplamda üst üste 37 maç kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, buna karşın en uzun süre 9 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı. Lig tarihinde 9 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Galatasaray, en uzun süre art arda 6 müsabakada gol yollarında suskun kaldı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, kalesini üst üste 14 maçta gole kapatamadı.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLERİ
Galatasaray, lig tarihinde en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0'lık sonuçlarla Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı.
Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en farklı sonuçlu galibiyetleri şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1959-1960
|24.10.1959
|Galatasaray-Altınordu
|8-0
|1992-1993
|30.05.1993
|MKE Ankaragücü-Galatasaray
|0-8
|1983-1984
|11.12.1983
|Galatasaray-Adana Demirspor
|9-2
|1996-1997
|27.10.1996
|Altay-Galatasaray
|1-8
|2000-2001
|19.08.2000
|Galatasaray-Erzurumspor
|7-0
|2017-2018
|03.03.2018
|Kardemir Karabükspor-Galatasaray
|0-7
EN FARKLI SKORLU YENİLGİLERİ
Galatasaray, lig tarihinde en farklı skorlu yenilgisini 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe karşısında yaşadı.
Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en farklı skorlu mağlubiyetleri şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|2002-2003
|06.11.2002
|Fenerbahçe-Galatasaray
|6-0
|2001-2002
|02.11.2001
|Bursaspor-Galatasaray
|5-0
|1989-1990
|15.04.1990
|Fenerbahçe-Galatasaray
|5-1
|2017-2018
|18.11.2017
|İstanbul Başakşehir-Galatasaray
|5-1
|1959
|14.06.1959
|Fenerbahçe-Galatasaray
|4-0
|1995-1996
|04.05.1996
|Galatasaray-Kocaelispor
|0-4
|1996-1997
|08.09.1996
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-4
|2005-2006
|22.04.2006
|Fenerbahçe-Galatasaray
|4-0
|2013-2014
|19.04.2014
|Galatasaray-Kasımpaşa
|0-4
|2014-2015
|26.10.2014
|İstanbul Başakşehir-Galatasaray
|4-0
|2016-2017
|10.04.2017
|İstanbul Başakşehir-Galatasaray
|4-0
|2018-2019
|01.09.2018
|Trabzonspor-Galatasaray
|4-0
EN ÇOK GOL ATTIĞI MAÇLAR
Galatasaray, lig tarihinde bir maçta en fazla golü, 9-2 biten müsabakada Adana Demirspor'a attı.
Sarı-kırmızılı takımın ligde 7 ve üzerinde gol attığı maçlar şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1983-1984
|11.12.1983
|Galatasaray-Adana Demirspor
|9-2
|1959-1960
|24.10.1959
|Galatasaray-Altınordu
|8-0
|1992-1993
|30.05.1993
|MKE Ankaragücü-Galatasaray
|0-8
|1996-1997
|27.10.1996
|Altay-Galatasaray
|1-8
|1970-1971
|09.01.1971
|Galatasaray-PTT
|7-1
|1970-1971
|06.06.1971
|PTT-Galatasaray
|1-7
|1988-1989
|17.09.1988
|Galatasaray-Adanaspor
|7-3
|1991-1992
|17.05.1992
|Zeytinburnuspor-Galatasaray
|3-7
|2000-2001
|19.08.2000
|Galatasaray-Erzurumspor
|7-0
|2017-2018
|03.03.2018
|Kardemir Karabükspor-Galatasaray
|0-7
EN ÇOK GOL YEDİĞİ MAÇLAR
Galatasaray, lig tarihinde bir maçta en fazla golü, 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe'den yedi.
Sarı-kırmızılı takımın ligde 5 ve üzerinde gol yediği maçlar şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|2002-2003
|06.11.2002
|Fenerbahçe-Galatasaray
|6-0
|1989-1990
|15.04.1990
|Fenerbahçe-Galatasaray
|5-1
|2017-2018
|18.11.2017
|İstanbul Başakşehir-Galatasaray
|5-1
|1991-1992
|22.04.1992
|Fenerbahçe-Galatasaray
|5-2
|1998-1999
|15.11.1998
|Galatasaray-Trabzonspor
|3-5
|2001-2002
|02.11.2001
|Bursaspor-Galatasaray
|5-0
|2008-2009
|22.02.2009
|Galatasaray-Kocaelispor
|2-5
EN GOLLÜ MAÇLARI
Galatasaray'ın lig tarihinde en gollü maçı, 9-2 galip tamamladığı Adana Demirspor karşılaşması olurken, sporseverler toplam 11 gol izledi.
Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en gollü maçlarının sonuçları şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1983-1984
|11.12.1983
|Galatasaray-Adana Demirspor
|9-2
|1988-1989
|17.09.1988
|Galatasaray-Adanaspor
|7-3
|1991-1992
|17.05.1992
|Zeytinburnuspor-Galatasaray
|3-7
|1993-1994
|17.10.1993
|Galatasaray-Kocaelispor
|5-4
|1996-1997
|27.10.1996
|Altay-Galatasaray
|1-8
|1997-1998
|16.11.1997
|Altay-Galatasaray
|4-5
|2001-2002
|26.08.2001
|Çaykur Rizespor-Galatasaray
|3-6
|2007-2008
|09.02.2008
|Galatasaray-Manisaspor
|6-3
GALİBİYET SERİSİ
Galatasaray, lig tarihinde üst üste en fazla 12 maç kazandı.
Sarı-kırmızılı takım, 1987-1988 sezonunun son 9 haftası ile 1988-1989 sezonun ilk 3 haftası olmak üzere üst üste 12 maçta rakiplerine puan kaptırmadı.
Galatasaray'ın 12 maçlık galibiyet serisindeki maçlar şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1987-1988
|03.04.1988
|Gençlerbirliği-Galatasaray
|1-2
|10.04.1988
|Galatasaray-Altay
|5-1
|17.04.1988
|Kocaelispor-Galatasaray
|1-2
|24.04.1988
|Galatasaray-Samsunspor
|3-0
|30.04.1988
|Galatasaray-Malatyaspor
|3-1
|08.05.1988
|Denizlispor-Galatasaray
|1-2
|15.05.1988
|Galatasaray-Karşıyaka
|2-0
|22.05.1988
|Adana Demirspor-Galatasaray
|0-5
|29.05.1988
|Galatasaray-Boluspor
|1-0
|1988-1989
|21.08.1988
|Galatasaray-Karşıyaka
|4-1
|28.08.1988
|Sakaryaspor-Galatasaray
|1-3
|04.09.1988
|Galatasaray-Malatyaspor
|6-0
YENİLGİ SERİSİ
Galatasaray, lig tarihinde en fazla 5 maç üst üste yenildi.
Sarı-kırmızılı takım, 2003-2004 sezonunda 25 ile 29. haftalar arası üst üste 5 maçta rakiplerinden puan alamadı.
Galatasaray'ın 5 maçlık yenilgi serisindeki maçlar şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|2003-2004
|13.03.2004
|Akçaabat Sebatspor-Galatasaray
|2-1
|20.03.2004
|Galatasaray-Çaykur Rizespor
|1-2
|26.03.2004
|Samsunspor-Galatasaray
|1-0
|04.04.2004
|Galatasaray-Beşiktaş
|1-2
|10.04.2004
|MKE Ankaragücü-Galatasaray
|1-0
YENİLMEZLİK SERİSİ
Galatasaray'ın lig kariyerinde üst üste yenilmezlik serisi 37 maç olarak gerçekleşti.
Sarı-kırmızılı ekip, 1984-1985 sezonun son haftasında başlayan seride, 1985-1986 sezonunu 36 maçta yenilgisiz tamamlarken, toplamda 37 maça ulaşarak, kendi rekoruna imza attı.
- Kazanamama serisi
Galatasaray'ın, lig tarihinde üst üste kazanamama rekoru 9 maç olarak gerçekleşti.
Sarı-kırmızılı ekip, 1966-1967, 1969-1970 ve 1976-1977 sezonlarında dokuzar maç üst üste galibiyete hasret kaldı.
- Gol atma serisi
Galatasaray, lig tarihinde üst üste 39 maçta rakip fileleri havalandırmayı bildi.
Sarı-kırmızılı ekip, 1997-1998 sezonunun 2. haftasıyla, 1998-1999 sezonun 6. haftaları arasında geçen toplam 39 lig maçında üst üste en az 1 kez rakip fileleri havalandırdı.
- Gol yememe serisi
Galatasaray'ın kalesinde gol görmeme serisi 9 maç olarak gerçekleşti.
Sarı-kırmızılı takım, 1969-1970 sezonunda 15 ile 23. haftalar arası tam 9 maçı gol yemeden tamamlarken, bu seride yapılan müsabakalar şöyle oldu:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1969-1970
|25.01.1970
|Samsunspor-Galatasaray
|0-0
|22.02.1970
|Altınordu-Galatasaray
|0-0
|01.03.1970
|Galatasaray-İstanbul
|0-0
|08.03.1970
|Galatasaray-Vefa
|2-0
|22.03.1970
|Galatasaray-MKE Ankaragücü
|2-0
|29.03.1970
|Beşiktaş-Galatasaray
|0-0
|05.04.1970
|Galatasaray-Samsunspor
|2-0
|12.04.1970
|Galatasaray-Gençlerbirliği
|1-0
|19.04.1970
|Ankara Demirspor-Galatasaray
|0-1
Galatasaray, lig tarihinde üst üste en fazla 14 maçta kalesini gole kapatamadı.
Sarı-kırmızılı ekip ilk olarak 1987-1988 sezonunda, son olarak da 1997-1998 sezonunda 13 ve 1998-1999 sezonunda da 1 müsabaka olmak üzere iki kez üst üste 14 maç kalesinde gol gördü.
- Gol atamama serisi
Galatasaray'ın, lig tarihinde rakiplerine gol atamama serisi 6 maç olarak gerçekleşti.
Sarı-kırmızılı takım, 1969-1970 sezonunda 24 ile 29. haftalar arası tam 6 maçta rakiplerine gol atamadı. Bu seride oynanan maçlar şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1969-1970
|26.04.1970
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-1
|03.05.1970
|Galatasaray-Bursaspor
|0-0
|10.05.1970
|Galatasaray-Göztepe
|0-0
|17.05.1970
|Altay-Galatasaray
|1-0
|24.05.1970
|PTT-Galatasaray
|1-0
|27.05.1970
|Mersin İdmanyurdu-Galatasaray
|1-0
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