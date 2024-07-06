Galatasaray'ın kulüp taşınmazlarıyla ilgili olağanüstü genel kurulu başladı

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Galatasaray Kulübünün gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda yetki istemek amacıyla yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı başladı.

İstanbul'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki genel kurul, çoğunluğa bakılmadan gerçekleştiriliyor.

Genel kurulda Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, divan kurulu başkanı olarak seçildi.

Kulüp yönetimi, genel kurul üyelerinden; Galatasaray Adası, Florya Metin Oktay Tesisleri arazisi, Mecidiyeköy binası, Kemerburgaz'da inşaatı devam eden yeni kamp tesisleri, Büyükçekmece arazisi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Kalamış Tesisleri, Burhan Felek Ergun Gürsoy Yüzme Havuzu, Maslak Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri, Beyoğlu Hasnun Galip Binası ve Küçükçekmece kürek tesislerinde faaliyetlerin yürütülmesi, ilgili hukuki işlem ve tasarrufların gerçekleştirilmesi bakımından 31 Mayıs 2026 tarihine kadar yetki verilmesini isteyecek.