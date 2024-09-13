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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın konuğu Çaykur Rizespor - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın konuğu Çaykur Rizespor

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın akşam Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 11:29 Güncelleme: 13.09.2024 - 11:29
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        Galatasaray'ın konuğu Ç.Rizespor
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

        RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

        Ligde yaptığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan ve maç eksiği bulunan sarı-kırmızılı takım, topladığı 9 puanla Süper Lig'in 5. haftası öncesi lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

        İlk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Çaykur Rizespor ise 4 puanla ligde 12. sırada yer alıyor.

        GALATASARAY'DA İKİ EKSİK

        Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

        Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, yarın oynanacak maçta görev alamayacak.

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        OSIMHEN VE JAKOBS İLK MAÇLARINA ÇIKABİLİR

        Galatasaray'ın yeni transferleri Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, yarın ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyebilir.

        Sarı-kırmızılı kulübün İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk maçına yarın Çaykur Rizespor karşısında çıkacak.

        Senegal Milli Takımı'nın Burundi ile oynadığı maçta sakatlanan Ismail Jakobs'un durumu ise yarın belli olacak.

        LİGDEKİ 3 MAÇINDA 9 GOL KAYDETTİ

        Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 9 gol kaydetti.

        Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı 3 karşılaşmada Atakaş Hatayspor'a ve TÜMOSAN Konyaspor'a ikişer, Adana Demirspor'a 5 gol attı.

        6 RESMİ MAÇTA 3 GALİBİYET

        Sarı-kırmızılılar, son 6 resmi müsabakada 3 kez sahadan galip ayrıldı.

        Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, Adana Demirspor'u da 5-1 yenen Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ise İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 ve 1-0 mağlup oldu.

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        RESMİ MAÇLARDA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

        Galatasaray, bu sezon çıktığı 6 resmi maçta da kalesini gole kapatamadı.

        Süper Kupa'da Beşiktaş'tan 5 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu. Ayrıca Galatasaray, Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Adana Demirspor'dan da birer gol yedi.

        SON 4 MAÇTA RİZESPOR'U MAĞLUP ETTİ

        Galatasaray, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a karşı çıktığı son 4 maçı da kazandı.

        Söz konusu müsabakalarda "Cimbom", rakibini 6-2, 1-0, 4-2 ve 3-2'lik skorlarla mağlup etti.

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