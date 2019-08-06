Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Galatasaray, 15 Ağustos'ta İstanbul'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak ve 21 Ağustos'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek.

Sarı-kırmızılı ekip, 21 Ağustos'ta yurt dışı kampı için İtalya'nın Bormio kentine hareket edecek. İtalya'daki hazırlıklarını 31 Ağustos'a kadar sürdürecek olan Galatasaray Doğa Sigorta, sırasıyla 24 Ağustos'ta Monaco, 28 Ağustos'ta Pallacanestro Varese ve 30 Ağustos'ta Lugano Basket ile hazırlık maçı oynayacak.

Sarı-kırmızlılar, 31 Ağustos'ta İstanbul'a dönecek.

HAZIRLIKLAR İSTANBUL'DA DEVAM EDECEK

Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen ile 2 Eylül'de İstanbul'da bir hazırlık karşılaşması yapacak.

Sarı-kırmızılı takım, 5, 6 ve 7 Eylül'de ise Arel Üniversitesi Büyükçekmece'nin düzenlediği Göl Kupası'na katılacak. Galatasaray, 5 Eylül'de Arel Üniversitesi Büyükçekmece ile 7 Eylül'de ise Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek.

SONRAKİ DURAK GLORIA KUPASI

Galatasaray, 11 Eylül'de Gloria Kupası için Antalya'ya hareket edecek.

Organizasyonda sarı-kırmızılılar, B Grubu'nda 12 Eylül'de Litvanya temsilcisi Zalgiris, 13 Eylül'de ise Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.

Sıralamalara bağlı olarak A ve B grubu takımları, turnuvanın son günü (15 Eylül) birbirleriyle eşleşecek ve turnuvayı tamamlayacak.

HAZIRLIKLAR İSTANBUL'DA TAMAMLANACAK

Gloria Kupası'nın ardından İstanbul'a dönecek Galatasaray Doğa Sigorta, 18-21 Eylül tarihlerinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Turnuvası'na katılacak.

Sarı-kırmızılı takımın yanı sıra turnuvada Beşiktaş Sompo Sigorta, Türk Telekom ve Teksüt Bandırma da yer alacak. Turnuvanın maç takvimi henüz belli değil.

Galatasaray Doğa Sigorta, bu turnuvanın ardından Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda yapacağı Türk Telekom maçının hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek.