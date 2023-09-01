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        Galatasaray'ın kamp kadrosunda sürpriz

        Galatasaray, ligin 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için kente ulaştı. Galatasaray, kafilesini Gaziantep'te yüzlerce taraftar tezahüratlar, çiçekler ve meşalelerle karşıladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 19:42 Güncelleme: 01.09.2023 - 19:42
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        Galatasaray'ın kamp kadrosunda sürpriz
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        Hafta içi Molde'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan ve çekilen kuralar sonucu A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşen Galatasaray, Trendyol Süper Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maç için kente ulaştı.

        Gaziantep'e gelen Galatasaray kafilesini havalimanında yüzlerce taraftar tezahüratlar, çiçekler ve meşalelerle karşıladı. Takıma yoğun ilgi gösteren taraftarlar özellikle teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli forvet Icardi, kaleci Muslera'ya yoğun ilgi gösterdi.

        KADRODA SÜRPRİZ

        Galatasaray'ın Gaziantep kafilesinde Fernando Muslera, Leo Dubois, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Özgür Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş, Sacha Boey ve Cedric Bakambu yer aldı. Sarı-Kırmızılarda Wilfired Zaha, Fredrik Midtsjö, Hakim Ziyech ve Sergio Oliveira kadroda yer almadı.

        Gaziantep FK ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği zorlu maç yarın saat 21.45'te Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak. Maçın hakem üçlüsü ise Ali Şansalan, Erdem Bayık ve Aleks Taşçıoğlu olacak.

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