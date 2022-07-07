Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışması yapmak için Avusturya'ya geldi.

İstanbul'dan kalkan özel uçakla Graz Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafile, buradan kara yoluyla kamp yapacağı Bad Waltersdorf bölgesine hareket etti.

Galatasaray kafilesini havalimanında karşılayan bir grup taraftar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Okan Buruk ve futbolcular, taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle güçlükle takım otobüsüne binebildi.

MARCAO KAFİLEDE YER ALMADI

Galatasaray'da transfer görüşmeleri yapan Brezilyalı futbolcu Marcao Teixeira, kamp kafilesinde yer almadı.

İspanya'nın Sevilla ve Rusya'nın Zenit takımından transfer teklifi alan ve sarı-kırmızılı kulübün de transferi için görüşmelerini sürdürdüğü Brezilyalı futbolcu, İstanbul'da bırakıldı.

Yeni sezonda takımda düşünülmeyen Fransız futbolcu Sacha Boey'in yanı sıra Christian Luyindama, Emre Taşdemir ve Atalay Babacan da kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Öte yandan sarı-kırmızılı kafileden önce Graz'a gelen kaleci Fernando Muslera, takıma kampta dahil olacak.

4 HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

Galatasaray, Avusturya'daki birinci etap kampında 4 hazırlık maçı yapacak.

Sarı-kırmızılı takım, 9 Temmuz Cumartesi günü TSİ 20.30'da Avusturya ekibi Sturm Graz'la Merkur Arena'da, 13 Temmuz Çarşamba günü TSİ 20.00'de Macaristan'dan MOL Fehervar'la Profertil Arena Hartberg'de, 16 Temmuz Cumartesi günü TSİ 20.00'de Çekya temsilcisi Sigma Olomouc'la Profertil Arena Hartberg'de ve 19 Temmuz Salı günü TSİ 19.00'da Çekya ekibi Pardubice'yle Graz-Weinzödl Spor Merkezi'nde karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, kamp çalışmasını 19 Temmuz Salı günü tamlayarak İstanbul'a dönecek.