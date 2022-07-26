Galatasaray yeni sezon öncesindeki ikinci yurt dışı kampı için Avusturya'ya gitti. Tirol bölgesinde 4 günlük kamp gerçekleştirecek sarı-kırmızılılar, saat 11.00'de özel uçakla Avusturya'ya gitmek üzere yola çıktı. Sarı-kırmızılılarda 10 futbolcu kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Kaleciler Batuhan Şen, İsmail Çipe; savunmacılar Işık Kaan Arslan, Emin Bayram, Sacha Boey, Christian Luyindama; orta sahalar Atalay Babacan, Aytaç Kara, Jesse Sekidika ve forvet Eren Aydın, Avusturya'ya götürülmedi.

EREN AYDIN, BATUHAN ŞEN'İN KİRALANMASI BEKLENİYOR

Galatasaray'da ilk etap çalışmalarında bulunan ve hazırlık maçlarında süre alan genç futbolcular Batuhan Şen ile Eren Aydın, Avusturya kampına götürülmedi. Sarı-kırmızılılarda genç futbolcuların düzenli oynayacakları bir kulübe kiralanacakları belirtiliyor.

LUYINDAMA FLORYA'DA FİZİKSEL ÇALIŞMALAR YAPACAK

Geçen sezon kiralandığı ligin geç bitmesinden ötürü tatilden daha geç dönen Christian Luyindama'nın Florya'da fiziksel çalışmalar yapacağı ifade edildi.

EMİN BAYRAM'IN SAKATLIĞI VAR

Galatasaray'da ilk hazırlık döneminin yıldızlarından olan ve hazırlık maçlarındaki performansıyla göz dolduran genç futbolcu Emin Bayram ise sakatlığı nedeniyle Avusturya'ya götürülmedi. Çekya ekibi FK Pardubice ile oynanan hazırlık maçının başlarında sakatlanan genç futbolcunun tedavisine devam edileceği belirtildi.

Galatasaray'da kadroya alınmayan diğer oyuncularla ise yolların ayrılması bekleniyor.