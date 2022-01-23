Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçında lider Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray, 1-0 öne geçtiği mücadelen 2-1 yenik ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 10. mağlubiyetini yaşadı ve 27 puanda kaldı.

İKİ BASAMAK GERİLEDİ!

Ligde 23. haftaya 13. sırada giren sarı-kırmızılı ekip, 15. sıraya düştü.

Rakipleri Kasımpaşa ve Göztepe'nin kazandığı haftada Trabzonspor'a mağlup olan "Cimbom" kötü gidişi durduramadı.

Haftaya düşme hattının en üst sırasındaki Fraport TAV Antalyaspor'un 4 puan önünde giren Galatasaray, bu yenilgiyle farkın 3'e düşmesini engelleyemedi.