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Galatasaray'ın Icardi planı derbi!

2022 Dünya Kupası'na verilen arada birçok oyuncusunu sakatlığa kurban veren Galatasaray'da Mauro Icardi sevinci yaşanıyor. Arjantin'de tedavisine devam edildikten sonra hafta sonunda İstanbul'a gelen golcü oyuncunun durumunun iyiye gittiği belirtilirken teknik heyetin planı da ortaya çıktı

Giriş: 20.12.2022 - 09:53 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'ın Icardi planı derbi!

2022 Dünya Kupası sona ererken gözler de artık yerel organizasyonlara çevrildi. Ziraat Türkiye Kupası'nın beşinci turunda Ankara Keçiörengücü'yle karşılaşacak olan Galatasaray'da Emre Taşdemir ve Sergio Oliveira takımla çalışmalara başlarken Mauro Icardi'den gelen haberler de yüzleri güldürdü. Liglere verilen arada sakatlanan ve tedavi süresinde Arjantin'e gittikten sonra Türkiye'ye dönen golcü oyuncunun durumunun iyiye gittiği belirtildi.

30 Kasım'daki antrenmanda sakatlanan ve sahalara dönüşünün bir ayı bulabileceği belirtilen Icardi, bireysel çalışmalara başlarken oyuncunun kısa süre içinde saha içindeki antrenmanlara katılmasının da beklendiği kaydedildi. Ancak tecrübeli golcünün Ankara Keçiörengücü maçında ve ligdeki İstanbulspor karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.

HEDEF DERBİYE HAZIR BİR ICARDI

Galatasaray'da Okan Buruk ve kurmayları, sağlık heyetiyle yaptığı istişarelerin ardından Icardi'yi hemen sahaya sürme düşüncesinden kaçınıyor. 29 Aralık'ta Sivasspor deplasmanından dönecek ve 4 Ocak'ta Ankaragücü'nü konuk edecek Galatasaray'da Arjantinli yıldızın bu mücadelelerde kondisyonunu geri yakalaması ve maç ritmini bulması için oynaması planlanıyor. Teknik heyet, Icardi'yi 8 Ocak'taki Fenerbahçe derbisinde ise 11'de sahaya sürmeyi hedefliyor.

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