2022 Dünya Kupası sona ererken gözler de artık yerel organizasyonlara çevrildi. Ziraat Türkiye Kupası'nın beşinci turunda Ankara Keçiörengücü'yle karşılaşacak olan Galatasaray'da Emre Taşdemir ve Sergio Oliveira takımla çalışmalara başlarken Mauro Icardi'den gelen haberler de yüzleri güldürdü. Liglere verilen arada sakatlanan ve tedavi süresinde Arjantin'e gittikten sonra Türkiye'ye dönen golcü oyuncunun durumunun iyiye gittiği belirtildi.

30 Kasım'daki antrenmanda sakatlanan ve sahalara dönüşünün bir ayı bulabileceği belirtilen Icardi, bireysel çalışmalara başlarken oyuncunun kısa süre içinde saha içindeki antrenmanlara katılmasının da beklendiği kaydedildi. Ancak tecrübeli golcünün Ankara Keçiörengücü maçında ve ligdeki İstanbulspor karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.