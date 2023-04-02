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Galatasaray'ın iç sahada bileği bükülmüyor

Lider Galatasaray, bu sezon özellikle sahasında oynadığı maçlarda aldığı sonuçlarla taraftarını mutlu etti. Adana Demirspor’u da 2-0 yenen sarı kırmızılılar, 13 Ağustos 2022'den beri evinde kaybetmedi.

Giriş: 02.04.2023 - 14:53 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'ın iç sahada bileği bükülmüyor
HABERTURK.COM / Ajanslar

Sarı kırmızılılar, sezon başından bu yana evinde oynadığı maçlarda taraftarının yüzünü güldürdü. Okan Buruk’un öğrencileri, Nef Stadı’ndaki 13 lig maçında sadece 1 kez yenildi.

13 Ağustos’ta Bitexen Giresunspor'a 1-0 kaybeden Galatasaray, daha sonraki 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

23 Ekim'de Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan sarı kırmızılı ekip, Adana Demirspor’u 2-0 yenerek iç sahada üst üste 9'uncu galibiyetini aldı.

13 lig müsabakasında 26 kez fileleri sarsan Galatasaray, kalesindeki 12 gole engel olamadı. Sarı kırmızılı ekip, kalan 9 maçının 5'ini taraftarı önünde oynayacak.

Diğer yandan Galatasaray, ilk 26 haftalara bakıldığında tarihindeki en başarılı ikinci sezonunu geçiriyor.

20 galibiyet, 3’er beraberlik ve mağlubiyet ile liderlik koltuğunda oturan sarı kırmızılılar, 63 puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray, 1999 - 2000 sezonunda Fatih Terim yönetiminde çıktığı 26 karşılaşmada 66 puan almıştı.

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