Galatasaray'ın hücum oyuncuları dikkat çekiyor
Galatasaray'da Mauro Icardi, Hakim Ziyech, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz son haftalardaki skor katkılarıyla dikkat çekiyor. 4 futbolcu, son 7 lig maçında toplam 19 kez rakip fileleri havalandırdı.
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Mauro Icardi, geçtiğimiz sezon bıraktığı yerden devam ediyor. Arjantinli futbolcu, ligde oynadığı son 7 maçta 9 kez fileleri havalandırırken 2 de gol pası verdi.
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Tecrübeli oyuncu, 23 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.
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Sezon başında beklentilerin altında kalan Ziyech ise son maçlarda iyi bir form yakaladı ve 11'in değişilmez ismi haline geldi. Faslı futbolcu, ligdeki son 4 mücadelede 4 gol attı ve 1 de asist yaptı.
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Dries Mertens de Galatasaray'ın aldığı galibiyetlerde başrol oynayan isimlerin başında geliyor. Belçikalı oyuncu, üst üste 7 maçta skor katkısı verirken bu süreçte 4 gol 8 asist üretmeyi başardı.
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Bu sezon takımın jokeri olan Barış Alper Yılmaz ise sol kanada geçtikten sonra hücuma daha çok katkı verdi. Son oynanan EMS Yapı Sivasspor maçında 2 asist yapan Barış Alper, karşılaşmanın yıldızlarından biri oldu.
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