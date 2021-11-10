Galatasaray'ın, Gedson Fernandes ısrarı sürüyor...

TRT Spor'un haberine göre; Sarı kırmızılılar, yaz transfer döneminde çok istediği Portekizli futbolcu için Benfica’nın kapısını bir kez daha çalacak.

Sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek olan 22 yaşındaki futbolcu, kontratını uzatmak istemeyince kadro dışı bırakıldı. Sezon başında süre verilmek üzere kulübü tarafından transferi engellenen Gedson, beklediği şansı da bulamadı.

Portekiz ekibinde 3 karşılaşmada sonradan oyuna giren Gedson Fernandes, 47 dakika sahada kaldı. Genç oyuncunun devre arasında daha fazla süre bulacağı bir takıma gitmek istediği belirtildi.

Bu noktada Galatasaray yönetiminin, Portekizli oyuncu için bir kez daha devreye girdiği öğrenildi. Sarı kırmızılıların, Benfica’ya 8 milyon avroluk bir bonservis teklifi yapacağı ifade edildi. Fatih Terim'in ısrarla istediği Gedson için Benfica’nın vereceği karar ise merakla bekleniyor.

Benfica ve Tottenham formaları giyen genç futbolcu, yarım sezon oynadığı Galatasaray'daki performansıyla dikkat çekmişti. Sarı kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda toplam 18 karşılaşmaya çıkan Gedson Fernandes, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.