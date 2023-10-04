Galatasaray'ın galibiyetiyle UEFA ülke puanı sıralaması nasıl oldu? 4 Ekim 2023 UEFA'da Türkiye kaçıncı sırada?
Avrupa kupalarında ikinci hafta heyecanı dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarıyla başladı. Söz konusu turnuvada ülkemizi temsil eden Galatasaray, A Grubu 2. maçında deplasman karşı karşıya geldiği Manchester United'ı 3-2 mağlup etti ve tarihi bir zafere imza attı. Söz konusu galibiyet sonrası gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. İşte, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Perşembe günü oynayacakları maçlar öncesi sıralamada Türkiye'nin son durumu...
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UEFA ülke puanı sıralamasında heyecan hız kesmeden devam ediyor. 3 temsilcimiz ile yola devam ettiğimiz 2023-2024 sezonunda, Türkiye'nin yükselişi sürüyor. Son olarak Galatasaray'ın dün akşam İngiltere'deki galibiyeti sonrası gözler sıralamadaki son duruma çevrildi. İşte, güncel sıralama...
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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (4 EKİM 2023)
1- İngiltere - 90.303
2- İspanya - 76.864
3- İtalya - 73.141
4- Almanya - 71.195
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5- Hollanda - 55.700
6- Fransa - 53.831
7- Portekiz - 48.982
8- Belçika - 39.200
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9- TÜRKİYE - 33.850
10- İskoçya - 32.050
11- Avusturya - 30.400
12- İsviçre - 29.975
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TEMSİLCİLERİMİZİN İLK MAÇLARININ PROGRAMI
Şampiyonlar Ligi
3 Ekim Salı: Manchester United - Galatasaray (22:00) Exxen
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Konferans Ligi
5 Ekim Perşembe: Beşiktaş - Lugano (19:45) Exxen
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Konferans Ligi
5 Ekim Perşembe: Spartak Trnava - Fenerbahçe (22:00) Exxen