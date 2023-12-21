Galatasaray'ın forveti Mauro Icardi, derbilerdeki golcülüğü ile dikkat çekiyor

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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadıkları karşılaşmalarda toplam 10 kez rakip fileleri havalandıran Galatasaray'ın 30 yaşındaki Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, kritik maçlardaki performansıyla dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, pazar günü Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçta sarı-kırmızılıların kozu Arjantinli golcüsü Mauro Icardi olacak. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynayan, bu sezon da bonservisiyle transfer olan Icardi, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı müsabakaları boş geçmedi.

30 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile 3, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı da 2'şer kez oynadı. Icardi, siyah-beyazlılara 5, bordo-mavililere 3, sarı-lacivertlilere ise 2 gol atma başarısı gösterdi.

Bu sezon Süper Lig'de 16 karşılaşmada oynayan Mauro Icardi, 12 kez gol sevinci yaşadı ve takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Icardi, bu performansıyla Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko ile birlikte ligde gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.