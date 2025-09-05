Galatasaray'ın Eyüpspor hazırlıkları sürüyor!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü ikas Eyüpspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman laktat testiyle başladı.
Dinamik ısınma ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.