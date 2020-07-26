Galatasaray'ın en istikrarlısı Marcao

Galatasaray'ın Süper Lig'de bu sezon formasını giyen futbolcular arasında en istikrarlısı, Marcos do Nascimento Teixeira "Marcao" oldu.
Sarı-kırmızılı takımda bu sezon lig müsabakalarında 32 farklı futbolcu forma giydi. Bu futbolcular arasında en fazla süreyi, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao aldı. 24 yaşındaki stoper, tamamı ilk 11'de olmak üzere 28 müsabakada oynadı ve 2 bin 473 dakika sahada kaldı.
Marcao'yu bir başka Brezilyalı Mariano Filho takip etti. Mariano, 28 maçın 26'sında ilk 11'de sahaya çıktı. Tecrübeli futbolcu, 2 bin 318 dakika süre aldı.
Galatasaray'a 2011'de transfer olan ve her sezon takımın en istikrarlısı unvanını alan Fernando Muslera, bu sezon üçüncü sıraya geriledi. Ligin 27. haftasındaki Çaykur Rizespor mücadelesinde kaval kemiği kırılan Uruguaylı futbolcu, tamamı ilk 11'de olmak üzere 26 müsabakada kaleyi korudu. Muslera, toplamda 2 bin 274 dakika formasını terletti.
EN GOLCÜSÜ FALCAO
Galatasaray'ın ligde bu sezon en fazla gol atan futbolcusu Radamel Falcao oldu.
Sarı-kırmızılı ekibe sezon başında transfer edilen Kolombiyalı yıldız, 16 müsabakada 10 kez fileleri havalandırdı.
Falcao'yu 7 kez gol sevinci yaşayan Adem Büyük ile 6 kez fileleri havalandıran Sofiane Feghouli takip etti.
Galatasaray'da Younes Belhanda ile devre arasında takımdan ayrılan Ryan Babel 5'er, Emre Akbaba 4, Ryan Donk 3, Jean Michael Seri, Marcelo Saracchi ve sezonun büyük bölümünü sakat geçiren Florin Andone 2'şer, Henry Onyekuru, Yuto Nagatomo, Yunus Akgün, Taylan Antalyalı ve Ömer Bayram da 1'er kez rakip ağları havalandırdı.
Sezonu 55 golle tamamlayan Galatasaray'ın 4 golünü ise Antalyaspor'dan Ondrej Celustka, Göztepe'den Lamine Gassama, Çaykur Rizespor'dan Montassar Talbi ve Kasımpaşa'dan Yassine Meriah kendi kalesine gönderdi.
EN HIRÇINI MARCAO
Galatasaray'da sezonun en hırçın futbolcusu olarak Marcao öne çıktı.
Bu sezon Süper Lig'de sarı-kırmızılı formayı giyen 32 futbolcu, 7 kırmızı, 77 sarı kart gördü.
Bu futbolculardan Brezilyalı savunmacı Marcao, 28 lig müsabakasında 1 kırmızı, 11 sarı kartla en hırçın isim olarak dikkati çekti.
Marcao'nun ardından en hırçın isim 1 kırmızı, 7 sarı kartla Younes Belhanda oldu. Bu oyuncuları birer kırmızı, üçer sarı kartla Adem Büyük, Sofiane Feghouli ve Jean Michael Seri izledi. Fazla forma şansı bulamayan Ahmet Çalık ile devre arasında takımdan ayrılan Emre Mor da 1'er kez kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
FUTBOLCULARIN PERFORMANSI
Bu sezon Süper Lig'de forma giyen Galatasaray futbolcuları ve performansları şöyle:
|Futbolcu
|Maç
|İlk 11
|Dakika
|Gol
|Kırmızı kart
|Sarı kart
|Marcao
|28
|28
|2473
|-
|1
|11
|Mariano Filho
|28
|26
|2318
|-
|-
|9
|Fernando Muslera
|26
|26
|2274
|-
|-
|1
|Ömer Bayram
|29
|25
|2263
|1
|-
|7
|Sofiane Feghouli
|27
|27
|2200
|6
|1
|3
|Ryan Donk
|26
|23
|2131
|3
|-
|6
|Jean Michael Seri
|27
|23
|2081
|2
|1
|3
|Younes Belhanda
|23
|21
|1762
|5
|1
|7
|Mario Lemina
|20
|19
|1538
|-
|-
|4
|Ryan Babel
|15
|13
|1243
|5
|-
|5
|Adem Büyük
|26
|12
|1226
|7
|1
|3
|Yuto Nagatomo
|15
|14
|1203
|1
|-
|-
|Marcelo Saracchi
|14
|14
|1143
|2
|-
|5
|Radamel Falcao
|16
|13
|1110
|10
|-
|1
|Emre Akbaba
|17
|12
|979
|4
|-
|-
|Steven Nzonzi
|10
|10
|900
|-
|-
|1
|Christian Luyindama
|10
|10
|885
|-
|-
|1
|Okan Kocuk
|9
|8
|786
|-
|-
|1
|Henry Onyekuru
|10
|8
|737
|1
|-
|2
|Martin Linnes
|12
|6
|721
|-
|-
|1
|Taylan Antalyalı
|15
|6
|639
|1
|-
|-
|Florin Andone
|9
|6
|490
|2
|-
|1
|Ahmet Çalık
|11
|6
|485
|-
|1
|-
|Emre Mor
|10
|3
|366
|-
|1
|1
|Şener Özbayraklı
|8
|4
|331
|-
|-
|1
|Emre Taşdemir
|6
|3
|264
|-
|-
|-
|Selçuk İnan
|8
|3
|298
|-
|-
|-
|Jimmy Durmaz
|11
|1
|208
|-
|-
|2
|Mbaye Diagne
|3
|3
|203
|-
|-
|-
|Emin Bayram
|4
|1
|141
|-
|-
|-
|Jesse Sekidika
|6
|-
|82
|-
|-
|-
|Yunus Akgün
|5
|-
|19
|1
|-
|1
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