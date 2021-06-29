Galatasaray'da, transfer hareketliliği sürüyor. Yönetim, PSV Eindhoven maçına kadar birkaç oyuncuyu kadroya katmak istiyor.

Sarı kırmızılılarda transfer kadar, yolların ayrılması beklenen isimler de merak ediliyor.

TRT Spor'un haberine göre; ekonomik gerekçelerle satılması gündemde olan ilk isim Christian Luyindama. Sakatlıkları nedeniyle beklentileri karşılayamayan Demokratik Kongolu savunmacı için 5 milyon euro bonservis bedeli belirlendi.

27 yaşındaki futbolcu için gelen tekliflerin 2 milyon euro civarında olduğu dile getiriliyor.

Galatasaray'da satılması gündemde olan diğer futbolcu Diagne. Geride kalan sezonunun ikinci yarısını kiralık olarak Premier Lig’de geçiren Senegalli futbolcuya henüz resmi teklif gelmediği öğrenildi.

Yönetimin, Diagne için 6 milyon euro bonservis bedeli belirlediği kaydedildi.

Bu arada Galatasaray'da iç transfer görüşmelerinde sona gelindi. Arda Turan'ın dışında Emre Akbaba ile da anlaşma sağlandığı belirtildi.

Her iki futbolcunun kontratlarının hazırlandığı ve önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atacakları gelen haberler arasında.