Terim yıldız ismi kadroya almadı!

Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı takımın kafilesinde Fernando ile sakatlığı bulunan Nagatomo yer almadı.

Hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayan sarı-kırmızılı takım, kara yoluyla Bursa'ya gidecek.

KAFİLEDE ŞU FUTBOLCULAR YER ALIYOR:

Fernando Muslera, Mariano Filho, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Marcao, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

FERNANDO SAKAT DEĞİL AMA...

Benfica maçının ardından performansıyla teknik direktör Fatih Terim'in tepkisini çeken Fernando, yine kadroda yer almadı. Brezilyalı futbolcu, sakatlığı iyileşmesine rağmen Erzurumspor ve Antalyaspor maçlarında kadroya alınmamıştı. Fernando'nun Bursa maçında da kadroda yer bulamaması Terim'in biletini şeklinde yorumlandı.